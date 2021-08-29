Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Пасуш де Феррейра
Портимоненси - Пасуш де Феррейра: обзор матча 29 августа 2021
Портимоненси
29.08.2021, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 4 тур
0 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
45+1'
D. Tanque
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Пасуш де Феррейра
89'
Желтая карточка
Денилсон
85'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Л. Карлос
85'
Замена
Х. Дельгадо
️️️️
Э. Феррейра
81'
Желтая карточка
Ф. Рамос
75'
Желтая карточка
Э. Феррейра
72'
Замена
Уилтон
️️️️
L. Silva
Замена
И. Ангуло
️️️️
А. Боа Морте
66'
Замена
Ж. Имбула
️️️️
Л. Фернандес
66'
64'
Замена
Р. Пиреш
️️️️
Н. Сантуш
64'
Замена
Денилсон
️️️️
D. Tanque
Желтая карточка
Педрао
63'
45'
+3
Желтая карточка
D. Tanque
Желтая карточка
Ф. Канде
45'
+2
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
D. Tanque
Пас отдал
Н. Сантуш
41'
Желтая карточка
Н. Сантуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
99
Douglas Tanque
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Портимоненси
44
Филипе Релваш
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
33
Casagrande
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Пасуш де Феррейра
3
Нуну Лима
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
15
Хуан Дельгадо
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
9
Уилтон
ЦФ
20
Матшой Джалу
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
3-2-5
94
Самуэл
36
Поссиньоло
5
Канде
4
Роша
10
Боа Морте
33
Фернандес
18
Муфи
96
Жуниор
11
Карлиньос
44
Педрао
10
Оливейра
4-1-1-1-3
13
Феррейра
2
Фонсека
26
Маракас
5
Антунеш
32
Рамос
46
Эустакиу
22
Карлос
10
Сантуш
23
7
Феррейра
99
33
Фернандес
16
Имбула
16
Имбула
33
Фернандес
10
Боа Морте
77
Ангуло
77
Ангуло
10
Боа Морте
7
Феррейра
15
Дельгадо
15
Дельгадо
7
Феррейра
10
Сантуш
46
Пиреш
46
Пиреш
10
Сантуш
23
9
Уилтон
9
Уилтон
23
22
Карлос
45
Педру
45
Педру
22
Карлос
99
10
Денилсон
10
Денилсон
99
Остались в запасе
Портимоненси
Пасуш де Феррейра
44
Филипе Релваш
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
33
Casagrande
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
3
Нуну Лима
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
20
Матшой Джалу
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Остались в запасе
44
Филипе Релваш
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
33
Casagrande
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Остались в запасе
3
Нуну Лима
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
20
Матшой Джалу
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Вашку Сеабра
Статистика матча Портимоненси - Пасуш де Феррейра
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
Новости команд
Все
Портимоненси
Пасуш де Феррейра
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Стало известно, во сколько ЦСКА обошелся трансфер Роши
2022.09.01 20:51
3
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+