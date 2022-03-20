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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Брага
Портимоненси - Брага: обзор матча 20 марта 2022
Портимоненси
20.03.2022, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 27 тур
1 : 2
Завершен
Брага
63'
Д. Карму (АГ)
5'
Ф. Моура
22'
Я. Коуто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Брага
89'
Желтая карточка
Ф. Моура
Замена
В. Апонца
️️️️
И. Ангуло
87'
83'
Замена
Л. Минейро
️️️️
Ю. Медейрос
83'
Замена
А. Руис
️️️️
Витинья
Замена
Э. Жоку
️️️️
Карлиньос
77'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Карму
63'
58'
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Орта
Замена
F.
️️️️
Эвертон
46'
Желтая карточка
Ф. Релваш
41'
22'
ГОЛ! 0:2!
Я. Коуто
Пас отдал
А. Мусрати
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Моура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
11
Карлиньос
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
44
Педрао
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
18
Фахд Муфи
ЦФ
93
Велинтон Жуниор
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Брага
1
Матеус
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Портимоненси
1
Паям Ниазманд
ВР
26
Sana Gomes
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
28
Энрике Жоку
ЦП
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
8
Андре Каштру
АП
18
Мигель Фале
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
4-1-5
94
Самуэл
11
Карлиньос
36
Поссиньоло
44
Педрао
44
Релваш
33
Фернандес
93
Жуниор
7
Эвертон
10
Накадзима
77
Ангуло
18
Муфи
3-2-2-1-2
1
Матеус
3
Тормена
6
Карму
2
Лейте
27
Коуто
74
Моура
73
Мусрати
6
Орта
21
Орта
9
Витинья
45
Медейрос
11
Карлиньос
28
Жоку
28
Жоку
11
Карлиньос
77
Ангуло
29
Апонца
29
Апонца
77
Ангуло
7
Эвертон
9
9
7
Эвертон
45
Медейрос
30
Минейро
30
Минейро
45
Медейрос
6
Орта
8
Каштру
8
Каштру
6
Орта
9
Витинья
9
Руис
9
Руис
9
Витинья
Остались в запасе
Портимоненси
Брага
1
Паям Ниазманд
ВР
26
Sana Gomes
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
96
Жульен Да Коста
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
12
Тиагу Са
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Паям Ниазманд
ВР
26
Sana Gomes
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
96
Жульен Да Коста
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Портимоненси - Брага
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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