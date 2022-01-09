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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Маритиму
Портимоненси - Маритиму: обзор матча 09 января 2022
Портимоненси
09.01.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 17 тур
1 : 2
Завершен
Маритиму
67'
F. (П)
45+7'
Р. Гитан
90+2'
Ж. Таго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Маритиму
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
Ж. Таго
Замена
Ж. Имбула
️️️️
Ф. Релваш
90'
89'
Замена
К. Баке
️️️️
Р. Гитан
86'
Желтая карточка
D. Mendes
Замена
Р. Жуниор
️️️️
F.
80'
Замена
А. Оливейра
️️️️
И. Ангуло
80'
79'
Желтая карточка
К. Винк
72'
Желтая карточка
Э. Коста
Желтая карточка
Ф. Муфи
72'
Желтая карточка
Педрао
71'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
F.
67'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Эвертон
64'
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
60'
60'
Замена
А. Видигаль
️️️️
А. Алипур
60'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
С. Бельтраме
60'
Замена
Э. Коста
️️️️
Энрике
45'
+7
ГОЛ! 0:1!
Р. Гитан
Желтая карточка
Ф. Релваш
35'
Пенальти не реализован!
Карлиньос
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
11
Карлиньос
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
7
Эвертон
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
66
Diogo Mendes
ЦП
93
Энрике
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
99
Рафик Гитан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Портимоненси
1
Паям Ниазманд
ВР
33
Лукас Фернандес
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Бруниньо
ЦП
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
6
Filipe Cardoso
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
7
Ruben Macedo
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
3
Мойзес Москера
ЦФ
3-1-5
94
Самуэл
11
Карлиньос
36
Поссиньоло
44
Релваш
10
Боа Морте
44
Педрао
9
77
Ангуло
10
Накадзима
18
Муфи
3-1-5
10
Виктор
5
Зайнадине
2
Винк
87
Коста
66
93
Энрике
99
Гитан
10
Бельтраме
9
Алипур
95
Таго
7
Эвертон
33
Фернандес
33
Фернандес
7
Эвертон
44
Релваш
16
Имбула
16
Имбула
44
Релваш
77
Ангуло
10
Оливейра
10
Оливейра
77
Ангуло
9
96
Жуниор
96
Жуниор
9
10
Бельтраме
6
Пеладжо
6
Пеладжо
10
Бельтраме
9
Алипур
7
Видигаль
7
Видигаль
9
Алипур
93
Энрике
12
Коста
12
Коста
93
Энрике
99
Гитан
10
Баке
10
Баке
99
Гитан
Андраде
3
Москера
3
Москера
Андраде
Остались в запасе
Портимоненси
Маритиму
1
Паям Ниазманд
ВР
8
Бруниньо
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
6
Filipe Cardoso
ЦП
7
Ruben Macedo
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
1
Паям Ниазманд
ВР
8
Бруниньо
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
6
Filipe Cardoso
ЦП
7
Ruben Macedo
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Портимоненси - Маритиму
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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