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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Портимоненси
Бенфика - Портимоненси: обзор матча 03 октября 2021
Бенфика
03.10.2021, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 8 тур
0 : 1
Завершен
Портимоненси
66'
Л. Поссиньоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Портимоненси
90'
+6
Замена
Э. Жоку
️️️️
И. Ангуло
90'
+3
Замена
Ф. Релваш
️️️️
Л. Фернандес
90'
+1
Желтая карточка
В. Роша
Замена
Эвертон
️️️️
Р. Яремчук
89'
Замена
Г. Рамуш
️️️️
Л. Вериссимо
87'
81'
Желтая карточка
Самуэл
Замена
А. Таарабт
️️️️
Ю. Вайгль
73'
Замена
А. Алмейда
️️️️
А. Гримальдо
73'
66'
ГОЛ! 0:1!
Л. Поссиньоло
62'
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
61'
Желтая карточка
Карлиньос
56'
Замена
И. Ангуло
️️️️
А. Боа Морте
56'
Замена
В. Апонца
️️️️
F.
Замена
Ж. Диаш
️️️️
Жилберто
46'
44'
Желтая карточка
А. Боа Морте
Желтая карточка
Д. Нуньес
43'
Желтая карточка
Р. Яремчук
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Рафа
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
21
Педру Са
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
44
Педрао
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
49
Адель Таарабт
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Пицци
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Портимоненси
1
Паям Ниазманд
ВР
44
Филипе Релваш
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
99
M. Ayomide
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
3-3-1-3
1
Влаходимос
4
Вериссимо
30
Отаменди
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
12
Жилберто
23
Мариу
29
Нуньес
9
Яремчук
27
Рафа
3-3-4
94
Самуэл
36
Поссиньоло
5
Канде
4
Роша
33
Фернандес
21
Са
10
Боа Морте
18
Муфи
11
Карлиньос
9
44
Педрао
12
Жилберто
23
Диаш
23
Диаш
12
Жилберто
4
Вериссимо
9
Рамуш
9
Рамуш
4
Вериссимо
22
Гримальдо
34
Алмейда
34
Алмейда
22
Гримальдо
5
Вайгль
49
Таарабт
49
Таарабт
5
Вайгль
9
Яремчук
7
Эвертон
7
Эвертон
9
Яремчук
33
Фернандес
44
Релваш
44
Релваш
33
Фернандес
Ангуло
28
Жоку
28
Жоку
Ангуло
10
Боа Морте
77
Ангуло
77
Ангуло
10
Боа Морте
9
29
Апонца
29
Апонца
9
Остались в запасе
Бенфика
Портимоненси
23
Элтон Лейте
ВР
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Пицци
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Паям Ниазманд
ВР
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
99
M. Ayomide
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
8
Суалихо Мейте
ЦП
21
Пицци
АП
28
Неманья Радоньич
ЛВ
Остались в запасе
1
Паям Ниазманд
ВР
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
99
M. Ayomide
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Бенфика - Портимоненси
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
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