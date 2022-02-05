Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Портимоненси
Пасуш де Феррейра - Портимоненси: обзор матча 05 февраля 2022
Пасуш де Феррейра
05.02.2022, суббота, 21:00
Португалия. Примейра, 21 тур
1 : 1
Завершен
Портимоненси
15'
Л. Поссиньоло (АГ)
90+1'
В. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пасуш де Феррейра - Портимоненси
90'
+8
Желтая карточка
В. Жуниор
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Жуниор
Пас отдал
Л. Фернандес
Желтая карточка
Л. Карлос
88'
Желтая карточка
Антунеш
84'
82'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
В. Роша
Замена
Н. Филипп Коффи
️️️️
L. Silva
77'
Замена
A. Ibrahim
️️️️
Н. Сантуш
77'
74'
Замена
В. Жуниор
️️️️
Карлиньос
Замена
Э. Феррейра
️️️️
Уилтон
66'
Желтая карточка
Х. Дельгадо
60'
56'
Желтая карточка
Педрао
46'
Замена
S. Gomes
️️️️
Ж. Да Коста
Желтая карточка
Н. Сантуш
41'
Желтая карточка
Р. Пиреш
40'
27'
Пенальти не реализован!
А. Оливейра
22'
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Поссиньоло
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
9
Уилтон
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
Портимоненси
26
Sana Gomes
ЦЗ
8
Бруниньо
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
93
Велинтон Жуниор
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
3-3-1-3
13
Феррейра
2
Баксиньо
26
Маракас
5
Антунеш
22
Карлос
46
Пиреш
15
Дельгадо
10
Сантуш
10
Денилсон
23
9
Уилтон
3-5
94
Самуэл
36
Поссиньоло
4
Роша
11
Карлиньос
77
Ангуло
44
Педрао
96
Да Коста
7
Эвертон
10
Оливейра
9
Уилтон
7
Феррейра
7
Феррейра
9
Уилтон
10
Сантуш
8
8
10
Сантуш
23
19
Коффи
19
Коффи
23
96
Да Коста
26
26
96
Да Коста
4
Роша
33
Фернандес
33
Фернандес
4
Роша
11
Карлиньос
93
Жуниор
93
Жуниор
11
Карлиньос
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Портимоненси
13
Игор Векич
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
8
Бруниньо
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
20
Луиш Баштуш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ЦП
17
Адриан Буцке
ЦФ
Остались в запасе
8
Бруниньо
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
23
Косуке Накамура
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Портимоненси
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Портимоненси
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Стало известно, во сколько ЦСКА обошелся трансфер Роши
2022.09.01 20:51
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+