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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Портимоненси
Санта-Клара - Портимоненси: обзор матча 21 февраля 2022
Санта-Клара
21.02.2022, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 23 тур
1 : 1
Завершен
Портимоненси
43'
Линкольн
80'
Ф. Муфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Портимоненси
Замена
К. Тагава
️️️️
Кризан
88'
88'
Замена
Ж. Да Коста
️️️️
Ш. Накадзима
86'
Желтая карточка
Л. Фернандес
Замена
Ж. Ромао
️️️️
А. Карвальо
82'
80'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Муфи
Пас отдал
Ш. Накадзима
Замена
М. Мохеби
️️️️
Р. Кошта
71'
64'
Замена
В. Жуниор
️️️️
А. Оливейра
64'
Замена
Карлиньос
️️️️
В. Роша
46'
Замена
F.
️️️️
Эвертон
ГОЛ! 1:0!
Линкольн
43'
Желтая карточка
А. Карвальо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
АП
19
Руй Кошта
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
17
Ricardo Matos
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
77
Иван Ангуло
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Санта-Клара
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
18
Жулио Ромао
ОП
7
Оскар Баррето
ЦП
18
Нене
ЦП
9
Мохаммад Мохеби
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Портимоненси
1
Паям Ниазманд
ВР
26
Sana Gomes
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
9
Fabrício
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
93
Велинтон Жуниор
ЦФ
3-1-1-5
99
70
Мансур
17
Тассано
2
Рамуш
8
Карвальо
18
Линкольн
3
Боатенг
21
Рикардинью
9
Кризан
5
Морита
19
Кошта
3-2-5
94
Самуэл
36
Поссиньоло
44
Релваш
4
Роша
17
33
Фернандес
77
Ангуло
10
Накадзима
7
Эвертон
44
Педрао
18
Муфи
8
Карвальо
18
Ромао
18
Ромао
8
Карвальо
19
Кошта
9
Мохеби
9
Мохеби
19
Кошта
9
Кризан
11
Тагава
11
Тагава
9
Кризан
4
Роша
11
Карлиньос
11
Карлиньос
4
Роша
7
Эвертон
9
9
7
Эвертон
10
Накадзима
96
Да Коста
96
Да Коста
10
Накадзима
10
Оливейра
10
Оливейра
Оливейра
93
Жуниор
93
Жуниор
Оливейра
Остались в запасе
Санта-Клара
Портимоненси
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
7
Оскар Баррето
ЦП
18
Нене
ЦП
2
Аллано
ЛВ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
1
Паям Ниазманд
ВР
26
Sana Gomes
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
7
Оскар Баррето
ЦП
18
Нене
ЦП
2
Аллано
ЛВ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
Остались в запасе
1
Паям Ниазманд
ВР
26
Sana Gomes
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Санта-Клара - Портимоненси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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