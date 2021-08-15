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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Жил Висенте
Портимоненси - Жил Висенте: обзор матча 15 августа 2021
Портимоненси
15.08.2021, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 2 тур
0 : 1
Завершен
Жил Висенте
60'
С. Лино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Жил Висенте
Желтая карточка
Ж. Имбула
90'
+4
89'
Желтая карточка
Мурило
85'
Желтая карточка
В. Карвальо
Замена
И. Ангуло
️️️️
Ф. Канде
85'
Замена
Ж. Имбула
️️️️
П. Са
85'
Желтая карточка
А. Оливейра
84'
Желтая карточка
В. Роша
83'
80'
Замена
E. Hackman
️️️️
С. Лино
Замена
Карлиньос
️️️️
Л. Фернандес
74'
Замена
Р. Жуниор
️️️️
А. Боа Морте
74'
61'
Замена
М. Буэно
️️️️
Б. Ауашерия
61'
Замена
Мурило
️️️️
К. Фуджимото
60'
ГОЛ! 0:1!
С. Лино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
18
Фахд Муфи
ЦФ
23
Бету
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Жил Висенте
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
8
Педринью
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
19
Каня Фуджимото
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
44
Филипе Релваш
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
29
Jafar Salmani
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
Жил Висенте
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
3-3-4
94
Самуэл
4
Роша
36
Поссиньоло
5
Канде
21
Са
33
Фернандес
10
Боа Морте
18
Муфи
20
10
Оливейра
23
Бету
3-3-4
33
Крицюк
2
Зе Карлуш
3
Кунья
26
Фернандеш
20
Ауашерия
8
Педринью
6
Карвальо
16
Лино
9
Наварро
31
19
Фуджимото
21
Са
16
Имбула
16
Имбула
21
Са
10
Боа Морте
96
Жуниор
96
Жуниор
10
Боа Морте
33
Фернандес
11
Карлиньос
11
Карлиньос
33
Фернандес
5
Канде
77
Ангуло
77
Ангуло
5
Канде
16
Лино
6
6
16
Лино
19
Фуджимото
77
Мурило
77
Мурило
19
Фуджимото
20
Ауашерия
8
Буэно
8
Буэно
20
Ауашерия
Остались в запасе
Портимоненси
Жил Висенте
1
Ricardo Ferreira
ВР
44
Филипе Релваш
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
29
Jafar Salmani
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
1
Ricardo Ferreira
ВР
44
Филипе Релваш
ЦЗ
28
Энрике Жоку
ЦП
29
Jafar Salmani
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
42
Эндрю
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Портимоненси - Жил Висенте
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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