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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Витория Гимараеш
Портимоненси - Витория Гимараеш: обзор матча 17 января 2022
Портимоненси
17.01.2022, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 18 тур
1 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
85'
А. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Витория Гимараеш
Желтая карточка
Карлиньос
90'
+5
88'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
Э. Са
88'
Замена
Р. Соареш
️️️️
Т. Хандель
ГОЛ! 1:0!
А. Оливейра
85'
83'
Желтая карточка
R. Lameiras
Замена
Р. Жуниор
️️️️
И. Ангуло
78'
76'
Желтая карточка
А. Амару
73'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Т. Силва
66'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Рочинья
66'
Замена
А. Амару
️️️️
Т. Боревкович
Желтая карточка
Л. Поссиньоло
65'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
В. Апонца
64'
Замена
F.
️️️️
В. Роша
63'
54'
Желтая карточка
Рочинья
Желтая карточка
А. Оливейра
53'
Желтая карточка
Ф. Муфи
48'
Замена
Карлиньос
️️️️
А. Боа Морте
46'
Замена
А. Оливейра
️️️️
Эвертон
46'
45'
Желтая карточка
Ж. Феррейра
43'
Желтая карточка
Э. Са
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
10
Айлтон Боа Морте
ПВ
77
Иван Ангуло
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
11
Карлиньос
ЦЗ
21
Педру Са
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
99
M. Ayomide
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Витория Гимараеш
55
Рафа Соареш
ЛЗ
17
Silvio
ЦЗ
8
Гуи Гедеш
ЦП
10
Luis Esteves
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
87
Эркулану Набиан
ЦФ
3-1-5
94
Самуэл
36
Поссиньоло
44
Релваш
4
Роша
10
Боа Морте
44
Педрао
29
Апонца
10
Накадзима
7
Эвертон
18
Муфи
3-4-3
14
Варела
13
Феррейра
44
21
Боревкович
20
Хандель
70
Силва
10
10
Луж
28
Са
19
Эступиньян
10
Рочинья
10
Боа Морте
11
Карлиньос
11
Карлиньос
10
Боа Морте
29
Апонца
33
Фернандес
33
Фернандес
29
Апонца
7
Эвертон
10
Оливейра
10
Оливейра
7
Эвертон
4
Роша
9
9
4
Роша
77
Ангуло
96
Жуниор
96
Жуниор
77
Ангуло
20
Хандель
55
Соареш
55
Соареш
20
Хандель
10
Рочинья
8
Гедеш
8
Гедеш
10
Рочинья
21
Боревкович
13
Амару
13
Амару
21
Боревкович
70
Силва
17
Жанвье
17
Жанвье
70
Силва
28
Са
19
Дуарте
19
Дуарте
28
Са
Остались в запасе
Портимоненси
Витория Гимараеш
1
Ricardo Ferreira
ВР
21
Педру Са
ОП
99
M. Ayomide
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
17
Silvio
ЦЗ
10
Luis Esteves
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
87
Эркулану Набиан
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
1
Ricardo Ferreira
ВР
21
Педру Са
ОП
99
M. Ayomide
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Остались в запасе
17
Silvio
ЦЗ
10
Luis Esteves
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
87
Эркулану Набиан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Портимоненси - Витория Гимараеш
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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