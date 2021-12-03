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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Порту
Портимоненси - Порту: обзор матча 03 декабря 2021
Портимоненси
03.12.2021, пятница, 22:00
Португалия. Примейра, 13 тур
0 : 3
Завершен
Порту
45+3'
Л. Диас
70'
Витинья
75'
Отавио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Порту
82'
Замена
Венделл
️️️️
З. Сануси
82'
Замена
Х. Корона
️️️️
Л. Диас
Замена
Л. Фернандес
️️️️
В. Роша
80'
Замена
Ф. Релваш
️️️️
И. Ангуло
80'
79'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Отавио
78'
Замена
Пепе
️️️️
Витинья
Желтая карточка
В. Роша
77'
75'
ГОЛ! 0:3!
Отавио
72'
Замена
М. Груйич
️️️️
Эванилсон
70'
ГОЛ! 0:2!
Витинья
Пас отдал
Эванилсон
Замена
Р. Жуниор
️️️️
F.
70'
54'
Желтая карточка
М. Урибе
Желтая карточка
Самуэл
45'
+4
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Л. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
9
Fabrício
ЦФ
44
Педрао
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
44
Филипе Релваш
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
99
M. Ayomide
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3-2-5
94
Самуэл
4
Роша
36
Поссиньоло
5
Канде
21
Са
10
Боа Морте
44
Педрао
77
Ангуло
11
Карлиньос
18
Муфи
9
4-1-1-2-2
99
Кошта
13
Манафа
99
Мбемба
15
Кардосо
12
Сануси
8
Урибе
17
Витинья
25
Отавио
14
Диас
9
Тареми
9
Эванилсон
77
Ангуло
44
Релваш
44
Релваш
77
Ангуло
4
Роша
33
Фернандес
33
Фернандес
4
Роша
9
96
Жуниор
96
Жуниор
9
14
Диас
17
Корона
17
Корона
14
Диас
12
Сануси
18
Венделл
18
Венделл
12
Сануси
9
Эванилсон
8
Груйич
8
Груйич
9
Эванилсон
25
Отавио
27
Оливейра
27
Оливейра
25
Отавио
17
Витинья
11
Пепе
11
Пепе
17
Витинья
Остались в запасе
Портимоненси
Порту
1
Ricardo Ferreira
ВР
16
Жанелли Имбула
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
99
M. Ayomide
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
1
Агустин Маркесин
ВР
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Ricardo Ferreira
ВР
16
Жанелли Имбула
ЦП
20
Luquinha
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
99
M. Ayomide
ЦФ
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Портимоненси - Порту
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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