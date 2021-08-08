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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Портимоненси
Витория Гимараеш - Портимоненси: обзор матча 08 августа 2021
Витория Гимараеш
08.08.2021, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 1 тур
0 : 1
Завершен
Портимоненси
86'
Бету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Портимоненси
Желтая карточка
Э. Набиан
86'
86'
ГОЛ! 0:1!
Бету
Замена
Э. Набиан
️️️️
Б. Дуарте
82'
Замена
R. Lameiras
️️️️
R. Quaresma
81'
80'
Желтая карточка
Ф. Муфи
Замена
Г. Гедеш
️️️️
А. Алмейда
73'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Андре
66'
49'
Желтая карточка
Бету
39'
Замена
А. Оливейра
️️️️
F.
Желтая карточка
J. Fernandes
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
55
Рафа Соареш
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
21
Андре Андре
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
21
Педру Са
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
9
Fabrício
ЦФ
23
Бету
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Витория Гимараеш
68
Maga
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
87
Эркулану Набиан
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Андерсон Оливейра
ЦФ
11
Карлиньос
ЦФ
29
Jafar Salmani
ЦФ
4-5-2
55
Соареш
44
21
Боревкович
77
Сако
30
Семеду
8
Алмейда
17
10
Эдвардс
21
Андре Андре
29
19
Дуарте
2-3-4
94
Самуэл
36
Поссиньоло
4
Роша
33
Фернандес
21
Са
10
Боа Морте
18
Муфи
20
23
Бету
9
8
Алмейда
8
Гедеш
8
Гедеш
8
Алмейда
17
10
10
17
19
Дуарте
87
Набиан
87
Набиан
19
Дуарте
21
Андре Андре
17
Жанвье
17
Жанвье
21
Андре Андре
9
10
Оливейра
10
Оливейра
9
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Портимоненси
68
Maga
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
1
Ricardo Ferreira
ВР
16
Жанелли Имбула
ЦП
11
Карлиньос
ЦФ
29
Jafar Salmani
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
68
Maga
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ЦП
16
Кельтон Биаи
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Остались в запасе
1
Ricardo Ferreira
ВР
16
Жанелли Имбула
ЦП
11
Карлиньос
ЦФ
29
Jafar Salmani
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Витория Гимараеш - Портимоненси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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Витория Гимараеш
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