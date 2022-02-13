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    Айман Бенарус - статистика

    #38 | Полузащитник
    Имя Айман
    Фамилия Бенарус
    Команда Бристоль Сити
    Состав Молодежный
    Родной город Бристоль
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июля 2003 (19 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бристоль Сити 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 5:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    23.04.2022 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    18.04.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    02.04.2022 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 3:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    19.03.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    05.03.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    26.02.2022 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    22.02.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Ковентри (Ковентри)
    19.02.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    13.02.2022 Был в запасе Суонси (Суонси) 3:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    09.02.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Рединг (Рединг)
    05.02.2022 Был в запасе Блэкпул (Блэкпул) 3:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    29.01.2022 Был в запасе Престон (Престон) 2:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    25.01.2022 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 2:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    22.01.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 3:2 Кардифф (Кардифф)
    15.01.2022 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 6:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    02.01.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 3:2 Миллуолл (Лондон)
    30.12.2021 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    18.12.2021 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 2:3 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    11.12.2021 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    04.12.2021 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    28.11.2021 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    24.11.2021 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    20.11.2021 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    06.11.2021 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 3:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    02.11.2021 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 3:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    30.10.2021 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Барнсли (Барнсли)
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