Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Айман Бенарус - статистика

Плимут Аргайл
10 июля 2003 (23), Бристоль
#14 | Полузащитник
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бристоль Сити
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бристоль Сити
5 : 0
30.04.2022
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Дерби Каунти
1 : 3
23.04.2022
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бристоль Сити
1 : 1
18.04.2022
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Борнмут
3 : 2
02.04.2022
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Бристоль Сити
2 : 2
19.03.2022
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Бристоль Сити
1 : 2
05.03.2022
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
26.02.2022
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бристоль Сити
1 : 2
22.02.2022
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бристоль Сити
2 : 1
19.02.2022
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Суонси
3 : 1
13.02.2022
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Бристоль Сити
2 : 1
09.02.2022
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Блэкпул
3 : 1
05.02.2022
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Престон
2 : 2
29.01.2022
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Лутон Таун
2 : 1
25.01.2022
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Бристоль Сити
3 : 2
22.01.2022
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Фулхэм
6 : 2
15.01.2022
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бристоль Сити
3 : 2
02.01.2022
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бристоль Сити
1 : 2
30.12.2021
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Бристоль Сити
2 : 3
18.12.2021
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Халл Сити
2 : 2
11.12.2021
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бристоль Сити
1 : 0
04.12.2021
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
28.11.2021
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бристоль Сити
1 : 0
24.11.2021
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бристоль Сити
1 : 1
20.11.2021
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Ковентри
3 : 2
06.11.2021
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
02.11.2021
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
2 : 1
30.10.2021
Барнсли
Был в запасе
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
3
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
5
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+