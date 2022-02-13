Айман Бенарус - статистика
#38 | Полузащитник
|Имя
|Айман
|Фамилия
|Бенарус
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бристоль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 2003 (19 лет)
|Имя
|Айман
|Фамилия
|Бенарус
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бристоль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 2003 (19 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бристоль Сити
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|5:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|23.04.2022
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|3:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|22.02.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Ковентри (Ковентри)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|3:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|09.02.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Рединг (Рединг)
|05.02.2022
|Был в запасе
|Блэкпул (Блэкпул)
|3:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|29.01.2022
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|25.01.2022
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|3:2
|Кардифф (Кардифф)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|6:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|02.01.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|3:2
|Миллуолл (Лондон)
|30.12.2021
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|18.12.2021
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:3
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|28.11.2021
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|24.11.2021
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|20.11.2021
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|3:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|02.11.2021
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|3:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Барнсли (Барнсли)