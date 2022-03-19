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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Вест Бромвич
Бристоль Сити - Вест Бромвич: обзор матча 19 марта 2022
Бристоль Сити
19.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
29'
Н. Уэллс
85'
А. Вайманн
68'
К. Грант (П)
90+3'
А. Рич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Вест Бромвич
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
А. Рич
90'
Замена
А. Рич
️️️️
К. Бартли
ГОЛ! 2:1!
А. Вайманн
Пас отдал
Р. Аткинсон
85'
82'
Замена
Г. Диангана
️️️️
К. Таунсенд
Желтая карточка
А. Вайманн
76'
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Грант
36'
Желтая карточка
Д. Ливермор
ГОЛ! 1:0!
Н. Уэллс
Пас отдал
А. Вайманн
29'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
А. Семеньо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
5
Робби Канди
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Айман Бенарус
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
4-2-4
25
Бентли
3
Принг
5
Клозе
5
Аткинсон
12
Дасилва
37
Джеймс
4
Массенго
5
Канди
18
Мартин
42
Семеньо
18
Вайманн
3-3-1-2
26
Джонстон
5
Кларк
5
Бартли
6
Аджайи
2
Ферлонг
8
Ливермор
22
Таунсенд
20
Моуатт
9
Грант
47
Робинсон
42
Семеньо
21
Уэллс
21
Уэллс
42
Семеньо
5
Бартли
3
Рич
3
Рич
5
Бартли
22
Таунсенд
19
Диангана
19
Диангана
22
Таунсенд
Остались в запасе
Бристоль Сити
Вест Бромвич
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Айман Бенарус
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Айман Бенарус
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Бристоль Сити - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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