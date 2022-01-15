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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Бристоль Сити
Фулхэм - Бристоль Сити: обзор матча 15 января 2022
Фулхэм
15.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
6 : 2
Завершен
Бристоль Сити
21'
А. Митрович
31'
Н. Кебану
36'
Ф. Карвалью
41'
А. Митрович
45+1'
А. Митрович
57'
Н. Кебану
7'
А. Семеньо
29'
А. Семеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Бристоль Сити
Замена
Р. Муньис
️️️️
А. Митрович
78'
76'
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
К. О'Доуда
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Т. Кэрни
72'
Замена
Б. Рид
️️️️
Н. Кебану
71'
68'
Желтая карточка
А. Скотт
ГОЛ! 6:2!
Н. Кебану
Пас отдал
Т. Адарабиойо
57'
50'
Замена
Р. Аткинсон
️️️️
Х. Массенго
50'
Замена
К. Мартин
️️️️
Д. Дасилва
46'
Желтая карточка
К. Принг
ГОЛ! 5:2!
А. Митрович
Пас отдал
Т. Кэрни
45'
+1
ГОЛ! 4:2!
А. Митрович
Пас отдал
Т. Кэрни
41'
ГОЛ! 3:2!
Ф. Карвалью
Пас отдал
Т. Рим
36'
ГОЛ! 2:2!
Н. Кебану
Пас отдал
А. Митрович
31'
29'
ГОЛ! 1:2!
А. Семеньо
Пас отдал
Э. Кинг
ГОЛ! 1:1!
А. Митрович
Пас отдал
Х. Уилсон
21'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Семеньо
Пас отдал
А. Скотт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
45
Кейси Палмер
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
18
Крис Мартин
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
33
Робинсон
3
Рим
4
Адарабиойо
2
Тете
10
Кэрни
6
Рид
92
Кебану
14
Карвалью
10
Уилсон
9
Митрович
4-3-1-2
1
О'Лири
3
Принг
26
Калас
26
Винер
12
Дасилва
4
Массенго
10
Кинг
47
О'Доуда
8
Скотт
18
Вайманн
42
Семеньо
10
Кэрни
15
Чалоба
15
Чалоба
10
Кэрни
92
Кебану
14
Рид
14
Рид
92
Кебану
9
Митрович
9
Муньис
9
Муньис
9
Митрович
4
Массенго
5
Аткинсон
5
Аткинсон
4
Массенго
47
О'Доуда
19
Бакинсон
19
Бакинсон
47
О'Доуда
12
Дасилва
18
Мартин
18
Мартин
12
Дасилва
Остались в запасе
Фулхэм
Бристоль Сити
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
25
Дэниэл Бентли
ВР
45
Кейси Палмер
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
45
Кейси Палмер
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Фулхэм - Бристоль Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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