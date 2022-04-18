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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед
Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 18 апреля 2022
Бристоль Сити
18.04.2022, понедельник, 19:30
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
49'
К. Мартин
60'
М. Гиббс-Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед
90'
+6
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Флек
Желтая карточка
Т. Клозе
90'
+1
84'
Желтая карточка
Д. Флек
Желтая карточка
А. Вайманн
84'
81'
Замена
Б. Осборн
️️️️
Д. Балдок
Замена
Н. Уэллс
️️️️
А. Семеньо
70'
65'
Желтая карточка
Д. Балдок
60'
ГОЛ! 1:1!
М. Гиббс-Уайт
ГОЛ! 1:0!
К. Мартин
Пас отдал
А. Семеньо
49'
41'
Желтая карточка
Д. Иган
21'
Желтая карточка
К. Бешам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Крис Мартин
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
5
Робби Канди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
25
Duncan Idehen
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
3-2-1-4
25
Бентли
12
Дасилва
5
Аткинсон
5
Клозе
4
Массенго
37
Джеймс
8
Скотт
18
Мартин
5
Канди
18
Вайманн
42
Семеньо
3-3-4
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Иган
6
Бешам
32
Балдок
16
Берге
3
Стивенс
10
Гиббс-Уайт
13
Флек
10
Норвуд
7
Ндиайе
42
Семеньо
21
Уэллс
21
Уэллс
42
Семеньо
32
Балдок
23
Осборн
23
Осборн
32
Балдок
13
Флек
14
Хурихейн
14
Хурихейн
13
Флек
Остались в запасе
Бристоль Сити
Шеффилд Юнайтед
1
Макс О'Лири
ВР
25
Duncan Idehen
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
25
Duncan Idehen
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Бристоль Сити - Шеффилд Юнайтед
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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