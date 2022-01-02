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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Миллуолл
Бристоль Сити - Миллуолл: обзор матча 02 января 2022
Бристоль Сити
02.01.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
3 : 2
Завершен
Миллуолл
7'
А. Вайманн
73'
А. Вайманн
85'
А. Вайманн
23'
Т. Брэдшоу
29'
Б. Афобе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Миллуолл
89'
Замена
С. Мэлони
️️️️
Б. Митчелл
89'
Замена
M. Smith
️️️️
A. Pearce
ГОЛ! 3:2!
А. Вайманн
85'
84'
Желтая карточка
Б. Афобе
ГОЛ! 2:2!
А. Вайманн
Пас отдал
Х. Массенго
73'
68'
Замена
Д. Эванс
️️️️
О. Ожо
Желтая карточка
А. Семеньо
67'
Желтая карточка
К. О'Доуда
48'
Замена
Х. Массенго
️️️️
R. Towler
46'
29'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Афобе
Желтая карточка
R. Towler
28'
23'
ГОЛ! 1:1!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
М. Уоллес
20'
Желтая карточка
Д. Купер
ГОЛ! 1:0!
А. Вайманн
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
26
Айман Бенарус
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
17
Matt Smith
ЦФ
3-2-2-3
1
О'Лири
3
Принг
26
Калас
26
Винер
37
Джеймс
47
О'Доуда
26
Бенарус
8
Скотт
42
Семеньо
6
18
Вайманн
4-3-3
33
Биалковски
15
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
16
Митчелл
6
Сэйвилл
9
Ожо
23
Афобе
9
Брэдшоу
20
МакНамара
6
4
Массенго
4
Массенго
6
9
Ожо
12
Эванс
12
Эванс
9
Ожо
16
Митчелл
2
Мэлони
2
Мэлони
16
Митчелл
15
17
17
15
Остались в запасе
Бристоль Сити
Миллуолл
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
25
Джордж Лонг
ВР
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Бристоль Сити - Миллуолл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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