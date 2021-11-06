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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Бристоль Сити
Ковентри - Бристоль Сити: обзор матча 06 ноября 2021
Ковентри
06.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
3 : 2
Завершен
Бристоль Сити
51'
М. Гудден (П)
74'
К. О'Харе
90+2'
М. Гудден
45+1'
К. Мартин (П)
68'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Бристоль Сити
ГОЛ! 3:2!
М. Гудден
Пас отдал
Л. Келли
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Н. Уэллс
Замена
Л. Келли
️️️️
Г. Хамер
85'
81'
Желтая карточка
Т. Калас
81'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
К. Принг
ГОЛ! 2:2!
К. О'Харе
74'
Замена
Т. Уокер
️️️️
В. Дьекереш
71'
68'
ГОЛ! 1:2!
А. Вайманн
Пас отдал
К. Мартин
64'
Замена
Д. Дасилва
️️️️
А. Скотт
Желтая карточка
К. МакФадзин
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Гудден
51'
Замена
Т. Кейн
️️️️
Д. Кларк-Салтер
46'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Мартин
Красная карточка
Я. Матсен
45'
14'
Желтая карточка
А. Скотт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
22
Ян Матсен
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
38
Густаво Хамер
ЦФ
25
Фанкати Дабо
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
8
Алекс Скотт
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
19
Джордж Таннер
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ковентри
34
Тодд Кейн
ЦЗ
24
Джейми Аллен
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Бристоль Сити
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
26
Айман Бенарус
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
1-1-5
21
Мур
6
Кларк-Салтер
17
О'Харе
38
Хамер
5
Роуз
5
МакФадзин
25
Дабо
18
Шиф
2-2-5
25
Бентли
26
Калас
26
Винер
47
О'Доуда
4
Массенго
8
Скотт
19
Таннер
3
Принг
18
Вайманн
19
Бакинсон
6
Кларк-Салтер
34
Кейн
34
Кейн
6
Кларк-Салтер
14
Дьекереш
10
Уокер
10
Уокер
14
Дьекереш
38
Хамер
4
Келли
4
Келли
38
Хамер
8
Скотт
12
Дасилва
12
Дасилва
8
Скотт
3
Принг
21
Уэллс
21
Уэллс
3
Принг
Остались в запасе
Ковентри
Бристоль Сити
24
Джейми Аллен
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
26
Айман Бенарус
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
24
Джейми Аллен
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Остались в запасе
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
26
Айман Бенарус
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Ковентри - Бристоль Сити
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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