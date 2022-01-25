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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Бристоль Сити
Лутон Таун - Бристоль Сити: обзор матча 25 января 2022
Лутон Таун
25.01.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
42'
Т. Локьер
69'
Э. Адебайо
56'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Бристоль Сити
Желтая карточка
П. Киосо
90'
+7
Замена
П. Киосо
️️️️
Т. Локьер
86'
85'
Замена
Т. Конвей
️️️️
Д. Дасилва
76'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
К. О'Доуда
76'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
А. Семеньо
ГОЛ! 2:1!
Э. Адебайо
Пас отдал
Т. Локьер
69'
67'
Желтая карточка
К. Принг
62'
Желтая карточка
А. Семеньо
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
А. Мускве
61'
Замена
А. Кэмпбелл
️️️️
Л. Берри
61'
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Вайманн
ГОЛ! 1:0!
Т. Локьер
Пас отдал
Д. Бри
42'
Желтая карточка
Л. Берри
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
16
Глен Ри
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
30
Петер Киосо
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
3-3-2-2
1
Ши
4
Ошо
15
Локьер
14
Бри
17
Белл
17
Мпанцу
3
Нейсмит
16
Ри
8
Берри
15
Мускве
45
Адебайо
4-2-1-3
1
О'Лири
3
Принг
26
Калас
26
Винер
12
Дасилва
4
Массенго
47
О'Доуда
8
Скотт
18
Мартин
42
Семеньо
18
Вайманн
8
Берри
16
Кэмпбелл
16
Кэмпбелл
8
Берри
15
Мускве
44
Оньединма
44
Оньединма
15
Мускве
15
Локьер
30
Киосо
30
Киосо
15
Локьер
47
О'Доуда
8
Уилльямс
8
Уилльямс
47
О'Доуда
42
Семеньо
21
Уэллс
21
Уэллс
42
Семеньо
12
Дасилва
9
Конвей
9
Конвей
12
Дасилва
Остались в запасе
Лутон Таун
Бристоль Сити
21
Симон Слуга
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
7
Карлос Мендес
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
26
Айман Бенарус
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
7
Карлос Мендес
ЦФ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
26
Айман Бенарус
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Лутон Таун - Бристоль Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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