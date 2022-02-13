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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Бристоль Сити
Суонси - Бристоль Сити: обзор матча 13 февраля 2022
Суонси
13.02.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
3 : 1
Завершен
Бристоль Сити
54'
М. Обафеми
79'
С. Кристи
90+4'
Ж. Пироэ
42'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Бристоль Сити
ГОЛ! 3:1!
Ж. Пироэ
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
К. Мартин
Желтая карточка
С. Кристи
90'
+2
Замена
К. Смит
️️️️
Д. Патерсон
90'
86'
Желтая карточка
А. Семеньо
Замена
Д. Латибодье
️️️️
М. Обафеми
85'
84'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
К. Принг
ГОЛ! 2:1!
С. Кристи
79'
Замена
О. Нтчам
️️️️
Ф. Барнс
75'
69'
Желтая карточка
Д. Дасилва
63'
Замена
Д. Бентли
️️️️
М. О'Лири
59'
Желтая карточка
Т. Клозе
59'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
Х. Массенго
Желтая карточка
М. Обафеми
56'
ГОЛ! 1:1!
М. Обафеми
Пас отдал
С. Кристи
54'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Вайманн
Пас отдал
А. Семеньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
1
Энди Фишер
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
АП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
8
Джо Уилльямс
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
5
Робби Канди
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
4-2-1-4
3
Мэннинг
29
Кристи
5
Барнс
5
Кабанго
4
Даунс
6
Гримес
17
Вольф
35
Патерсон
21
Обафеми
9
Пироэ
1
Фишер
3-2-1-1-3
1
О'Лири
26
Винер
26
Калас
5
Клозе
12
Дасилва
3
Принг
4
Массенго
8
Скотт
18
Мартин
42
Семеньо
18
Вайманн
21
Обафеми
22
Латибодье
22
Латибодье
21
Обафеми
35
Патерсон
8
Смит
8
Смит
35
Патерсон
5
Барнс
10
Нтчам
10
Нтчам
5
Барнс
1
О'Лири
25
Бентли
25
Бентли
1
О'Лири
4
Массенго
8
Уилльямс
8
Уилльямс
4
Массенго
3
Принг
21
Уэллс
21
Уэллс
3
Принг
Остались в запасе
Суонси
Бристоль Сити
29
Бен Хамер
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
АП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
26
Айман Бенарус
АП
5
Робби Канди
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
АП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Остались в запасе
26
Айман Бенарус
АП
5
Робби Канди
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Суонси - Бристоль Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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