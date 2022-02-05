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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Бристоль Сити
Блэкпул - Бристоль Сити: обзор матча 05 февраля 2022
Блэкпул
05.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
3 : 1
Завершен
Бристоль Сити
36'
С. Хэмилтон
39'
Г. Мадин
49'
Д. Боулер
87'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Бристоль Сити
89'
Желтая карточка
Н. Уэллс
87'
ГОЛ! 3:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
Д. Дасилва
Желтая карточка
К. Коннолли
84'
Желтая карточка
Д. Йетс
82'
Замена
Д. Бисли
️️️️
Г. Мадин
82'
81'
Желтая карточка
А. Семеньо
81'
Желтая карточка
Д. Уилльямс
Желтая карточка
Г. Мадин
80'
74'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
А. Вайманн
Замена
Ч. Кирк
️️️️
С. Хэмилтон
67'
Замена
О. Дейл
️️️️
Д. Боулер
61'
ГОЛ! 3:0!
Д. Боулер
49'
46'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
К. О'Доуда
Желтая карточка
Д. Боулер
44'
ГОЛ! 2:0!
Г. Мадин
Пас отдал
К. Дугалл
39'
ГОЛ! 1:0!
С. Хэмилтон
Пас отдал
Д. Йетс
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
11
Джош Боулер
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
36
Ричард Кио
ЦФ
15
Джордан Торнили
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦФ
25
Чарли Кирк
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Бристоль Сити
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
3-2-5
32
Гримшоу
6
Коннолли
21
Стерлинг
6
Лоуренс-Габриэль
11
Боулер
16
Дугалл
15
Торнили
12
Йетс
14
Мадин
22
Хэмилтон
36
Кио
4-2-1-3
1
О'Лири
3
Принг
5
Клозе
26
Калас
12
Дасилва
4
Массенго
47
О'Доуда
8
Скотт
18
Вайманн
18
Мартин
42
Семеньо
22
Хэмилтон
25
Кирк
25
Кирк
22
Хэмилтон
11
Боулер
19
Дейл
19
Дейл
11
Боулер
14
Мадин
9
Бисли
9
Бисли
14
Мадин
47
О'Доуда
8
Уилльямс
8
Уилльямс
47
О'Доуда
18
Вайманн
21
Уэллс
21
Уэллс
18
Вайманн
Остались в запасе
Блэкпул
Бристоль Сити
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Айман Бенарус
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Остались в запасе
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Айман Бенарус
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Блэкпул - Бристоль Сити
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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