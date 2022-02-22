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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ковентри
Бристоль Сити - Ковентри: обзор матча 22 февраля 2022
Бристоль Сити
22.02.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 2
Завершен
Ковентри
62'
К. Мартин
25'
Я. Матсен
89'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Ковентри
89'
ГОЛ! 1:2!
В. Дьекереш
Пас отдал
Г. Хамер
88'
Желтая карточка
Ф. Дабо
82'
Замена
Д. Шипли
️️️️
Я. Матсен
82'
Замена
Ф. Дабо
️️️️
Т. Кейн
ГОЛ! 1:1!
К. Мартин
Пас отдал
А. Вайманн
62'
59'
Желтая карточка
Д. Хайам
Желтая карточка
А. Семеньо
59'
39'
Желтая карточка
К. О'Харе
25'
ГОЛ! 0:1!
Я. Матсен
Пас отдал
Г. Хамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
8
Алекс Скотт
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
5
Доминик Хайам
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Бристоль Сити
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
5
Робби Канди
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Ковентри
25
Фанкати Дабо
ПЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
3-1-2-4
25
Бентли
12
Дасилва
26
Калас
5
Клозе
4
Массенго
8
Скотт
26
Бенарус
42
Семеньо
18
Вайманн
11
Белл
18
Мартин
4-1-1-4
21
Мур
34
Кейн
22
Матсен
6
Кларк-Салтер
21
Бидуэлл
38
Хамер
17
О'Харе
5
МакФадзин
24
Аллен
14
Дьекереш
5
Хайам
34
Кейн
25
Дабо
25
Дабо
34
Кейн
22
Матсен
26
Шипли
26
Шипли
22
Матсен
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ковентри
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
5
Робби Канди
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
5
Робби Канди
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Остались в запасе
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Бристоль Сити - Ковентри
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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