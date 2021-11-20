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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Блэкберн
Бристоль Сити - Блэкберн: обзор матча 20 ноября 2021
Бристоль Сити
20.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
34'
К. О'Доуда
75'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Блэкберн
Замена
Н. Уэллс
️️️️
А. Скотт
83'
82'
Желтая карточка
Д. Ротуэлл
75'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бреретон
Желтая карточка
Х. Массенго
74'
Желтая карточка
Д. Уилльямс
71'
Замена
А. Семеньо
️️️️
К. Мартин
70'
67'
Замена
Л. Кларксон
️️️️
Р. Ньямб
60'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
J. Davenport
44'
Замена
Д. Айяла
️️️️
И. Поведа
ГОЛ! 1:0!
К. О'Доуда
Пас отдал
А. Вайманн
34'
33'
Желтая карточка
Р. Ньямб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
26
Айман Бенарус
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
8
Алекс Скотт
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
16
Скотт Уортон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Бристоль Сити
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
5
Роб Аткинсон
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
3-3-4
25
Бентли
26
Винер
26
Калас
6
47
О'Доуда
26
Бенарус
8
Уилльямс
18
Мартин
8
Скотт
19
Бакинсон
18
Вайманн
1-4-2-3
1
Камински
24
Ньямб
27
Трэвис
6
Бакли
19
26
Ленихэн
99
Поведа
22
Бреретон
16
Уортон
14
Эдун
30
Хадра
18
Мартин
42
Семеньо
42
Семеньо
18
Мартин
8
Скотт
21
Уэллс
21
Уэллс
8
Скотт
99
Поведа
4
Айяла
4
Айяла
99
Поведа
19
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
19
24
Ньямб
7
Кларксон
7
Кларксон
24
Ньямб
Остались в запасе
Бристоль Сити
Блэкберн
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
5
Роб Аткинсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
5
Роб Аткинсон
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Бристоль Сити - Блэкберн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
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2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
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Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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