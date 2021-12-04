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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Дерби Каунти
Бристоль Сити - Дерби Каунти: обзор матча 04 декабря 2021
Бристоль Сити
04.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
16'
А. Скотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Дерби Каунти
Желтая карточка
К. Принг
80'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
А. Семеньо
75'
72'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
К. Форсит
Замена
К. Принг
️️️️
К. О'Доуда
71'
Замена
М. Джеймс
️️️️
Т. Бакинсон
67'
46'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Д. Найт
Желтая карточка
Т. Калас
45'
+1
40'
Желтая карточка
К. Форсит
39'
Желтая карточка
Д. Найт
Желтая карточка
Т. Бакинсон
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Скотт
Пас отдал
А. Вайманн
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
8
Алекс Скотт
ЦФ
5
Роб Аткинсон
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Дерби Каунти
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
16
Лайам Томпсон
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
21
Райн Оллсоп
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Бристоль Сити
12
Джей Дасилва
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
26
Айман Бенарус
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
11
Равель Моррисон
АП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
2-2-5
25
Бентли
26
Винер
26
Калас
47
О'Доуда
4
Массенго
18
Вайманн
5
Аткинсон
8
Скотт
19
Бакинсон
18
Мартин
3-2-3-1-2
33
Дэйвис
3
Форсит
4
Шинни
14
Бирн
19
Ягиелка
16
Томпсон
18
Берд
12
Найт
10
Лоуренс
2
Эбоселе
21
Оллсоп
19
Бакинсон
37
Джеймс
37
Джеймс
19
Бакинсон
42
Семеньо
21
Уэллс
21
Уэллс
42
Семеньо
47
О'Доуда
3
Принг
3
Принг
47
О'Доуда
3
Форсит
11
Моррисон
11
Моррисон
3
Форсит
12
Найт
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
12
Найт
Остались в запасе
Бристоль Сити
Дерби Каунти
12
Джей Дасилва
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
26
Айман Бенарус
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
13
Келле Рос
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
12
Джей Дасилва
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
26
Айман Бенарус
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Бристоль Сити - Дерби Каунти
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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