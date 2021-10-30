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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Барнсли
Бристоль Сити - Барнсли: обзор матча 30 октября 2021
Бристоль Сити
30.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 1
Завершен
Барнсли
42'
А. Вайманн
45+1'
А. Вайманн
28'
А. Исека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Барнсли
75'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
А. Исека
Замена
Д. Дасилва
️️️️
К. Принг
46'
46'
Замена
Д. Бенсон
️️️️
К. Гомес
ГОЛ! 2:1!
А. Вайманн
Пас отдал
К. Мартин
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Вайманн
Пас отдал
Н. Уэллс
42'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Исека
Пас отдал
D. Cole
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
19
Джордж Таннер
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
5
Роб Аткинсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
9
Аарон Исека
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Бристоль Сити
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
26
Айман Бенарус
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
8
Алекс Скотт
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
1-2-5
25
Бентли
26
Калас
4
Массенго
37
Джеймс
19
Бакинсон
5
Аткинсон
3
Принг
19
Таннер
18
Вайманн
3-3-3
40
Коллинс
6
Хелик
5
Андерсен
4
Мун
2
Бриттан
6
Гомес
15
Китчинг
12
Вудроу
44
9
Исека
3
Принг
12
Дасилва
12
Дасилва
3
Принг
6
Гомес
19
Бенсон
19
Бенсон
6
Гомес
9
Исека
20
Адебойежо
20
Адебойежо
9
Исека
Остались в запасе
Бристоль Сити
Барнсли
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
26
Айман Бенарус
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
8
Алекс Скотт
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
26
Айман Бенарус
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
8
Алекс Скотт
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Бристоль Сити - Барнсли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
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3 : 0
24.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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