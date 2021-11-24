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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Сток Сити
Бристоль Сити - Сток Сити: обзор матча 24 ноября 2021
Бристоль Сити
24.11.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
38'
Т. Бакинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Сток Сити
90'
+7
Вторая желтая
Д. Аллен
Замена
К. Принг
️️️️
К. О'Доуда
88'
Замена
Р. Аткинсон
️️️️
N. Baker
85'
82'
Замена
Т. Инс
️️️️
Л. Эстигард
79'
Желтая карточка
Д. Тимон
71'
Замена
А. Даути
️️️️
М. Вранчич
71'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Браун
Желтая карточка
А. Скотт
68'
Замена
Х. Массенго
️️️️
Д. Уилльямс
60'
42'
Желтая карточка
Д. Аллен
ГОЛ! 1:0!
Т. Бакинсон
Пас отдал
К. Мартин
38'
Желтая карточка
К. О'Доуда
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
26
Айман Бенарус
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
8
Алекс Скотт
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Бристоль Сити
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
5
Роб Аткинсон
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Сток Сити
45
Альфи Даути
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
3-3-4
25
Бентли
26
Винер
26
Калас
6
26
Бенарус
8
Уилльямс
47
О'Доуда
19
Бакинсон
18
Вайманн
8
Скотт
18
Мартин
3-2-3-2
17
Дэвис
17
Честер
23
Батт
5
Эстигард
2
Смит
14
Тимон
8
Вранчич
7
Аллен
14
Сойерс
26
Флетчер
18
Браун
8
Уилльямс
4
Массенго
4
Массенго
8
Уилльямс
6
5
Аткинсон
5
Аткинсон
6
47
О'Доуда
3
Принг
3
Принг
47
О'Доуда
8
Вранчич
45
Даути
45
Даути
8
Вранчич
5
Эстигард
10
Инс
10
Инс
5
Эстигард
18
Браун
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
18
Браун
Остались в запасе
Бристоль Сити
Сток Сити
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
1
Макс О'Лири
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
16
Бен Уилмот
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
1
Макс О'Лири
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Остались в запасе
16
Бен Уилмот
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Бристоль Сити - Сток Сити
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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