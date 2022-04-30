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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Халл Сити
Бристоль Сити - Халл Сити: обзор матча 30 апреля 2022
Бристоль Сити
30.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
5 : 0
Завершен
Халл Сити
5'
А. Вайманн
33'
А. Семеньо
35'
К. Мартин
54'
К. Мартин
82'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Халл Сити
90'
Желтая карточка
Э. Джонс
88'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
Замена
Т. Конвей
️️️️
А. Вайманн
83'
ГОЛ! 5:0!
А. Вайманн
82'
79'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
Б. Флеминг
Замена
Н. Уэллс
️️️️
А. Семеньо
79'
74'
Замена
М. Форсс
️️️️
А. Саядманеш
ГОЛ! 4:0!
К. Мартин
54'
46'
Замена
Р. Слатер
️️️️
Т. Ивс
ГОЛ! 3:0!
К. Мартин
Пас отдал
А. Семеньо
35'
ГОЛ! 2:0!
А. Семеньо
Пас отдал
А. Вайманн
33'
Желтая карточка
А. Скотт
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Вайманн
Пас отдал
А. Семеньо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Робби Канди
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
25
Duncan Idehen
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
47
Райан Лонгман
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
4-2-1-3
25
Бентли
12
Дасилва
5
Клозе
5
Аткинсон
5
Канди
37
Джеймс
8
Уилльямс
8
Скотт
42
Семеньо
18
Мартин
18
Вайманн
2-2-1-5
1
Бакстер
2
Койл
15
МакЛафлин
10
Хонимэн
21
Смолвуд
23
Льюис-Поттер
39
Ивс
5
Джонс
24
Гривз
17
Саядманеш
19
Флеминг
18
Вайманн
9
Конвей
9
Конвей
18
Вайманн
42
Семеньо
21
Уэллс
21
Уэллс
42
Семеньо
19
Флеминг
47
Лонгман
47
Лонгман
19
Флеминг
17
Саядманеш
88
Форсс
88
Форсс
17
Саядманеш
39
Ивс
27
Слатер
27
Слатер
39
Ивс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Халл Сити
1
Макс О'Лири
ВР
25
Duncan Idehen
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
Главный тренер
Найджел Пирсон
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
25
Duncan Idehen
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Бристоль Сити - Халл Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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