Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Бристоль Сити
Дерби Каунти - Бристоль Сити: обзор матча 23 апреля 2022
Дерби Каунти
23.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 3
Завершен
Бристоль Сити
61'
К. Форсит
10'
А. Вайманн
38'
А. Семеньо
79'
Т. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Бристоль Сити
87'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Уилльямс
Замена
Д. Найт
️️️️
М. Берд
82'
Замена
Д. Робинсон
️️️️
Л. Уотсон
82'
79'
ГОЛ! 1:3!
Т. Клозе
63'
Желтая карточка
А. Семеньо
ГОЛ! 1:2!
К. Форсит
Пас отдал
М. Эбиовей
61'
Замена
Л. Сибли
️️️️
Б. Цыбульски
59'
Замена
Л. Планж
️️️️
Л. Томпсон
59'
Желтая карточка
Н. Бирн
54'
38'
ГОЛ! 0:2!
А. Семеньо
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Вайманн
Пас отдал
К. Мартин
9'
Желтая карточка
Д. Уилльямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
21
Райн Оллсоп
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
16
Лайам Томпсон
ОП
8
Луи Уотсон
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
49
Бартош Цыбульски
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
26
Айман Бенарус
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
20
Даррен Робинсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
7
Карлос Ричардс
ПВ
7
Люк Планж
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
25
Duncan Idehen
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-1-2-2-1
21
Оллсоп
33
Дэйвис
3
Форсит
19
Стирмен
14
Бирн
16
Томпсон
8
Уотсон
18
Берд
11
Моррисон
7
Эбиовей
49
Цыбульски
3-2-2-3
25
Бентли
5
Канди
5
Аткинсон
5
Клозе
37
Джеймс
8
Уилльямс
8
Скотт
26
Бенарус
42
Семеньо
18
Мартин
18
Вайманн
18
Берд
12
Найт
12
Найт
18
Берд
8
Уотсон
20
Робинсон
20
Робинсон
8
Уотсон
49
Цыбульски
32
Сибли
32
Сибли
49
Цыбульски
16
Томпсон
7
Планж
7
Планж
16
Томпсон
8
Уилльямс
10
Кинг
10
Кинг
8
Уилльямс
Остались в запасе
Дерби Каунти
Бристоль Сити
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
7
Карлос Ричардс
ПВ
Главный тренер
Уэйн Руни
1
Макс О'Лири
ВР
25
Duncan Idehen
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
7
Карлос Ричардс
ПВ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
25
Duncan Idehen
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Дерби Каунти - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Бристоль Сити
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+