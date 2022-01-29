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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бристоль Сити
Престон - Бристоль Сити: обзор матча 29 января 2022
Престон
29.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 2
Завершен
Бристоль Сити
52'
Э. Риис
90+5'
Э. Риис
12'
К. Мартин
81'
А. Семеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Бристоль Сити
ГОЛ! 2:2!
Э. Риис
90'
+5
85'
Замена
З. Винер
️️️️
А. Скотт
82'
Замена
Р. Канди
️️️️
Д. Дасилва
81'
ГОЛ! 1:2!
А. Семеньо
Пас отдал
Х. Массенго
Замена
Ч. Эванс
️️️️
К. Арчер
79'
64'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
К. О'Доуда
ГОЛ! 1:1!
Э. Риис
52'
Замена
Д. Ирл
️️️️
Г. Каннингэм
46'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Р. Ледсон
46'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Мартин
Пас отдал
А. Вайманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
5
Робби Канди
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-4-2
1
Иверсен
4
ван ден Берг
16
Хьюз
8
Каннингэм
5
Бауэр
8
Брауне
4
Ледсон
8
Уайтмэн
44
Поттс
17
Риис
9
Арчер
4-2-1-3
1
О'Лири
3
Принг
5
Клозе
26
Калас
12
Дасилва
4
Массенго
47
О'Доуда
8
Скотт
18
Мартин
42
Семеньо
18
Вайманн
8
Каннингэм
32
Ирл
32
Ирл
8
Каннингэм
4
Ледсон
8
Маккэнн
8
Маккэнн
4
Ледсон
9
Арчер
17
Эванс
17
Эванс
9
Арчер
8
Скотт
26
Винер
26
Винер
8
Скотт
47
О'Доуда
8
Уилльямс
8
Уилльямс
47
О'Доуда
12
Дасилва
5
Канди
5
Канди
12
Дасилва
Остались в запасе
Престон
Бристоль Сити
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Айман Бенарус
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Айман Бенарус
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Престон - Бристоль Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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