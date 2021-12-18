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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 18 декабря 2021
Бристоль Сити
18.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 3
Завершен
Хаддерсфилд Таун
2'
А. Вайманн
90+7'
А. Вайманн
41'
Д. Холмс
46'
Д. Синани
55'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 2:3!
А. Вайманн
Пас отдал
А. Семеньо
90'
+7
89'
Замена
Д. Корома
️️️️
Д. Холмс
84'
Замена
О. Тертон
️️️️
С. Томас
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Х. Массенго
83'
77'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
57'
Желтая карточка
Л. О'Брайен
Замена
К. Принг
️️️️
Р. Аткинсон
56'
55'
ГОЛ! 1:3!
Д. Уорд
46'
ГОЛ! 1:2!
Д. Синани
Пас отдал
Д. Уорд
41'
ГОЛ! 1:1!
Д. Холмс
Пас отдал
Г. Тоффоло
21'
Желтая карточка
С. Томас
6'
Пенальти не реализован!
Д. Уорд
ГОЛ! 1:0!
А. Вайманн
Пас отдал
А. Семеньо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
26
Айман Бенарус
ЦП
5
Роб Аткинсон
ЦФ
8
Алекс Скотт
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
21
Ли Николлс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Бристоль Сити
12
Джей Дасилва
ЦЗ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
19
Джордж Таннер
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
3
Джош Руффельс
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
11
Аарон Роу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
2-3-5
25
Бентли
26
Винер
26
Калас
4
Массенго
37
Джеймс
26
Бенарус
8
Скотт
42
Семеньо
18
Мартин
18
Вайманн
5
Аткинсон
4-3-1-3
5
Пирсон
12
Лис
6
Колуилл
15
Тоффоло
27
О'Брайен
10
Синани
14
Холмс
7
Томас
7
Хай
25
Уорд
21
Николлс
5
Аткинсон
3
Принг
3
Принг
5
Аткинсон
4
Массенго
21
Уэллс
21
Уэллс
4
Массенго
7
Томас
20
Тертон
20
Тертон
7
Томас
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
14
Холмс
37
Корома
37
Корома
14
Холмс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун
12
Джей Дасилва
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Райан Шофилд
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
3
Джош Руффельс
ЦФ
11
Аарон Роу
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
12
Джей Дасилва
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
3
Джош Руффельс
ЦФ
11
Аарон Роу
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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