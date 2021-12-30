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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 30 декабря 2021
Бристоль Сити
30.12.2021, четверг, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
3'
А. Скотт
45+3'
Ч. Остин (П)
90+3'
Й. Барбе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Й. Барбе
Пас отдал
С. Йохансен
Замена
Н. Уэллс
️️️️
А. Семеньо
90'
+1
86'
Замена
Д. Томас
️️️️
Л. Амос
74'
Желтая карточка
С. Филд
Желтая карточка
А. Вайманн
67'
65'
Желтая карточка
Л. Дайкс
60'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Л. Уоллас
Вторая желтая
Э. Кинг
56'
Желтая карточка
Э. Кинг
45'
+3
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Остин
Замена
Р. Аткинсон
️️️️
Д. Таннер
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Скотт
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
88
Сени Дьенг
ЦФ
16
Роберт Дикки
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
4
Доминик Болл
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
4-3-1-2
1
О'Лири
3
Принг
26
Винер
26
Калас
19
Таннер
10
Кинг
47
О'Доуда
37
Джеймс
8
Скотт
42
Семеньо
18
Вайманн
3-3-1-4
2
Данн
5
Барбе
3
Уоллас
26
Филд
10
Йохансен
10
Амос
16
Уиллок
37
Адома
16
Дикки
88
Дьенг
32
Остин
19
Таннер
5
Аткинсон
5
Аткинсон
19
Таннер
42
Семеньо
21
Уэллс
21
Уэллс
42
Семеньо
10
Амос
8
Томас
8
Томас
10
Амос
3
Уоллас
13
Дайкс
13
Дайкс
3
Уоллас
Остались в запасе
Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
4
Доминик Болл
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
26
Айман Бенарус
АП
18
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
4
Доминик Болл
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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