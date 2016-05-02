Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Артем Москвин
Статистика
Артем Москвин - статистика
Завершил карьеру
7 мая 1988 (38)
#77 | Вратарь
187 см | 85 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
КАМАЗ
11
-14
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
КАМАЗ
0 : 5
02.05.2016
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Байкал
2 : 1
25.04.2016
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
КАМАЗ
0 : 0
18.04.2016
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-2
4 : 0
11.04.2016
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
КАМАЗ
1 : 1
07.04.2016
Армавир
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
КАМАЗ
0 : 0
03.04.2016
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Cибирь
0 : 0
27.03.2016
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
КАМАЗ
0 : 2
20.03.2016
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сокол
0 : 0
16.03.2016
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
КАМАЗ
0 : 2
12.03.2016
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Луч
2 : 1
29.11.2015
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
КАМАЗ
0 : 1
25.11.2015
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Енисей
2 : 0
21.11.2015
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
КАМАЗ
0 : 1
01.11.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Тосно
1 : 2
25.10.2015
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
КАМАЗ
0 : 1
19.10.2015
Арсенал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Зенит-2
1 : 2
15.10.2015
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
КАМАЗ
0 : 1
11.10.2015
Байкал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Факел
4 : 1
04.10.2015
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
КАМАЗ
3 : 0
23.08.2015
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
4 : 0
17.08.2015
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
КАМАЗ
0 : 1
10.08.2015
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1 : 0
03.08.2015
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
КАМАЗ
0 : 1
27.07.2015
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
3 : 0
20.07.2015
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
КАМАЗ
0 : 3
15.07.2015
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Оренбург
2 : 0
11.07.2015
КАМАЗ
Был в запасе
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
Видео
Мелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+