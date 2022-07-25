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    Брайан Ангуло - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Брайан
    Фамилия Ангуло
    Команда Крус Асуль
    Состав Основной
    Родной город Гуаякиль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 ноября 1995 (27 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сантос 15 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    06.10.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    10.09.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 2:1 Сантос (Сан-Паулу)
    06.09.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Гойас (Гояния)
    29.08.2022 1' -64' Куяба (Куяба) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    22.08.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    15.08.2022 86' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    09.08.2022 89' -90' Коритиба (Коритиба) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    90'
    02.08.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    25.07.2022 90' -90' Форталеза (Форталеза) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    17.07.2022 Был в запасе Аваи (Флорианополис) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    11.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    03.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    15.06.2022 73' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:2 Сантос (Сан-Паулу)
    12.06.2022 1' -62' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Сантос (Сан-Паулу)
    09.06.2022 1' -61' Сантос (Сан-Паулу) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    29.05.2022 75' -94' Сантос (Сан-Паулу) 0:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    22.05.2022 1' -71' Сантос (Сан-Паулу) 0:0 Сеара (Форталеза)
    16.05.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 1:0 Сантос (Сан-Паулу)
    09.05.2022 76' -90' Сантос (Сан-Паулу) 4:1 Куяба (Куяба)
    77'
    03.05.2022 84' -90' Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Сантос (Сан-Паулу)
    24.04.2022 70' -90' Сантос (Сан-Паулу) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    17.04.2022 66' -90' Сантос (Сан-Паулу) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    09.04.2022 1' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
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