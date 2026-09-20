Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Брайан Ангуло - статистика

Депортиво Мокегуа
30 ноября 1995 (30), Гуаякиль
#11 | Нападающий
183 см
Эквадор
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Перу. Лига 1, 10 тур
Хуан Пабло II
4 : 0
20.09.2026
Депортиво Мокегуа
Был в запасе
Перу. Лига 1, 9 тур
Депортиво Мокегуа
1 : 2
13.09.2026
Спортинг Кристал
1' - 46'
15'
15'
Перу. Лига 1, 8 тур
Куско
2 : 0
06.09.2026
Депортиво Мокегуа
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сантос
15
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сантос
4 : 1
11.10.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сантос
1 : 2
06.10.2022
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сеара
2 : 1
10.09.2022
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сантос
1 : 2
06.09.2022
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Куяба
0 : 0
29.08.2022
Сантос
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Сантос
1 : 0
22.08.2022
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Америка Минейро
1 : 0
15.08.2022
Сантос
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
1 : 2
09.08.2022
Сантос
89' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос
2 : 2
02.08.2022
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Форталеза
0 : 0
25.07.2022
Сантос
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Аваи
1 : 0
17.07.2022
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
1 : 0
11.07.2022
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сантос
1 : 2
03.07.2022
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Коринтианс
0 : 0
26.06.2022
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Жувентуде
1 : 2
15.06.2022
Сантос
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
12.06.2022
Сантос
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сантос
1 : 1
09.06.2022
Интернасьонал
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сантос
0 : 1
29.05.2022
Палмейрас
75' - 120'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сантос
0 : 0
22.05.2022
Сеара
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Гойас
1 : 0
16.05.2022
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сантос
4 : 1
09.05.2022
Куяба
76' - 90'
77'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сан-Паулу
2 : 1
03.05.2022
Сантос
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Сантос
3 : 0
24.04.2022
Америка Минейро
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
2 : 1
17.04.2022
Коритиба
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Флуминенсе
0 : 0
09.04.2022
Сантос
Был в запасе
Главные новости
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
3
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
22
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
6
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
24
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+