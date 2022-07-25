Брайан Ангуло - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Ангуло
|Команда
|Крус Асуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуаякиль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Ангуло
|Команда
|Крус Асуль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуаякиль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сантос
|15
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|2:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|06.09.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|29.08.2022
|1' -64'
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|15.08.2022
|86' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.08.2022
|89' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|90'
|02.08.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|25.07.2022
|90' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|11.07.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|03.07.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|15.06.2022
|73' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|12.06.2022
|1' -62'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.06.2022
|1' -61'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|29.05.2022
|75' -94'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|22.05.2022
|1' -71'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:0
|Сеара (Форталеза)
|16.05.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|76' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Куяба (Куяба)
|77'
|03.05.2022
|84' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|24.04.2022
|70' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|17.04.2022
|66' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:1
|Коритиба (Коритиба)
|09.04.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Сантос (Сан-Паулу)