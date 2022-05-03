Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Сантос
Сан-Паулу - Сантос: обзор матча 03 мая 2022
Сан-Паулу
03.05.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
2 : 1
Завершен
Сантос
10'
Х. Кальери
82'
Лусиано (П)
45+1'
М. Леонардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Сантос
Желтая карточка
Алиссон
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Л. Пирес
90'
+2
Желтая карточка
Р. Фернандес
Замена
И. Винисиус
️️️️
Рафинья
90'
84'
Желтая карточка
Мадсон
84'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
В. Заносело
Замена
П. Майя
️️️️
Р. Нестор
83'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Лусиано
82'
72'
Замена
Р. Гуларт
️️️️
Л. Баптистао
Желтая карточка
Рафинья
68'
66'
Желтая карточка
М. Леонардо
Замена
Лусиано
️️️️
А. Колорадо
62'
60'
Замена
В. Маранхао
️️️️
Д. Хулио
60'
Замена
Л. Брага
️️️️
Ф. Джонатан
Замена
Алиссон
️️️️
Патрик
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Леонардо
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальери
Пас отдал
Патрик
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Рафинья
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
23
Андрес Колорадо
ЦП
13
Жандрей
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сантос
3
Майкон
ЦЗ
23
Лукас Пирес
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ЦП
34
Жоао Пауло
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
7
Джохан Хулио
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Сан-Паулу
28
Андре Андерсон
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
25
Алиссон
ЦП
29
Пабло Майя
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
3
Лео
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
Сантос
21
Ауро
ЦЗ
21
Лукас Барбоза
ЦП
12
Джон
ЦФ
10
Рикардо Гуларт
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
2-1-5
13
Рафинья
5
Арболеда
23
Колорадо
9
Кальери
19
Коста
34
Велингтон
8
Патрик
23
Эдер
2-1-5
3
Майкон
23
Пирес
5
Фернандес
2
Веласкес
12
Баптистао
38
Леонардо
7
Хулио
25
Заносело
23
Колорадо
10
Лусиано
10
Лусиано
23
Колорадо
8
Патрик
25
Алиссон
25
Алиссон
8
Патрик
11
Нестор
29
Майя
29
Майя
11
Нестор
13
Рафинья
18
Винисиус
18
Винисиус
13
Рафинья
12
Баптистао
10
Гуларт
10
Гуларт
12
Баптистао
7
Хулио
5
Маранхао
5
Маранхао
7
Хулио
6
Джонатан
22
Брага
22
Брага
6
Джонатан
25
Заносело
11
Ангуло
11
Ангуло
25
Заносело
Остались в запасе
Сан-Паулу
Сантос
28
Андре Андерсон
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
3
Лео
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
21
Ауро
ЦЗ
21
Лукас Барбоза
ЦП
12
Джон
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
28
Андре Андерсон
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
3
Лео
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
Остались в запасе
21
Ауро
ЦЗ
21
Лукас Барбоза
ЦП
12
Джон
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Сан-Паулу - Сантос
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Морумби
Новости команд
Все
Сан-Паулу
Сантос
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+