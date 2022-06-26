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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Сантос
Коринтианс - Сантос: обзор матча 26 июня 2022
Коринтианс
26.06.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 14 тур
0 : 0
Завершен
Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Сантос
90'
+5
Желтая карточка
Р. Секо
86'
Замена
Л. Пирес
️️️️
Л. Баптистао
86'
Замена
Сандри
️️️️
Г. Камачо
81'
Желтая карточка
Р. Фернандес
Желтая карточка
Фагнер
79'
Желтая карточка
Адсон
73'
72'
Замена
Р. Секо
️️️️
Ауро
Замена
Л. Питон
️️️️
Рони
70'
64'
Замена
Б. Оливейра
️️️️
А. Габриэль
Замена
Фагнер
️️️️
Р. Рамуш
61'
Замена
Виллиан
️️️️
Г. Мантуан
46'
Замена
Жулиано
️️️️
Д. Кейрос
46'
23'
Желтая карточка
А. Габриэль
Желтая карточка
Рони
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
37
Ду Кейрос
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
70
Рони
ЦП
28
Адсон
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Сантос
12
Джон
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Коринтианс
97
Иван
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
26
Бруно Мело
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
9
Биро
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
39
Хавьер
ОП
8
Матеус Араухо
ЦП
20
Жулиано
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Сантос
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
6
Сандри
ЦП
40
Бруно Оливейра
АП
7
Джохан Хулио
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
1
Diogenes
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
10
Рикардо Гуларт
ЦФ
3-2-3-2
1
Кассио
2
Рамуш
30
Ренан
34
Густаво
6
Сантос
31
Мантуан
37
Ду Кейрос
30
Кантильо
70
Рони
9
Аугусто
28
Адсон
4-1-1-2-2
12
Джон
21
Ауро
2
Веласкес
4
Бауэрман
6
Джонатан
5
Фернандес
29
Камачо
20
Габриэль
22
Брага
12
Баптистао
38
Леонардо
31
Мантуан
10
Виллиан
10
Виллиан
31
Мантуан
70
Рони
6
Питон
6
Питон
70
Рони
2
Рамуш
23
Фагнер
23
Фагнер
2
Рамуш
37
Ду Кейрос
20
Жулиано
20
Жулиано
37
Ду Кейрос
12
Баптистао
23
Пирес
23
Пирес
12
Баптистао
29
Камачо
6
Сандри
6
Сандри
29
Камачо
20
Габриэль
40
Оливейра
40
Оливейра
20
Габриэль
21
Ауро
12
Секо
12
Секо
21
Ауро
Остались в запасе
Коринтианс
Сантос
97
Иван
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
9
Биро
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
39
Хавьер
ОП
8
Матеус Араухо
ЦП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
15
Луис Фелипе
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
7
Джохан Хулио
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
1
Diogenes
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
10
Рикардо Гуларт
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Остались в запасе
97
Иван
ВР
26
Бруно Мело
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
9
Биро
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
39
Хавьер
ОП
8
Матеус Араухо
ЦП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Остались в запасе
15
Луис Фелипе
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
7
Джохан Хулио
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
1
Diogenes
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
10
Рикардо Гуларт
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Коринтианс - Сантос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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