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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Сеара
Сантос - Сеара: обзор матча 22 мая 2022
Сантос
22.05.2022, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Сеара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Сеара
85'
Замена
Л. Отавио
️️️️
M.
85'
Замена
Ю. Кастильо
️️️️
С. Мендоса
83'
Желтая карточка
Р. Линдосо
Замена
Л. Барбоза
️️️️
Л. Баптистао
80'
Замена
Сандри
️️️️
В. Заносело
79'
78'
Желтая карточка
J. Ricardo
77'
Замена
Н. Параиба
️️️️
Лима
Замена
Л. Брага
️️️️
Мадсон
75'
Замена
Р. Секо
️️️️
Б. Ангуло
71'
Замена
Р. Гуларт
️️️️
Д. Хулио
71'
67'
Замена
Ричардсон
️️️️
Эрик
67'
Замена
Клебер
️️️️
З. Роберто
66'
Красная карточка
Ричард
58'
Желтая карточка
Эрик
Желтая карточка
Д. Хулио
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
3
Майкон
ЦЗ
23
Лукас Пирес
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ЦП
22
Мадсон
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
7
Джохан Хулио
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Сеара
2
Michel
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
1
João Ricardo
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
45
Лима
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
25
Ричард
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Сантос
40
Бруно Оливейра
ЦП
21
Лукас Барбоза
ЦП
22
Лукас Брага
ЦФ
10
Рикардо Гуларт
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
12
Джон
ЦФ
Сеара
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
26
Ричардсон
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
2-1-5
3
Майкон
23
Пирес
5
Фернандес
11
Ангуло
4
Бауэрман
25
Заносело
12
Баптистао
7
Хулио
2-5
2
24
Мессиас
33
Эрик
15
91
Пачеко
25
Ричард
23
Линдосо
12
Баптистао
21
Барбоза
21
Барбоза
12
Баптистао
22
Мадсон
22
Брага
22
Брага
22
Мадсон
7
Хулио
10
Гуларт
10
Гуларт
7
Хулио
11
Ангуло
12
Секо
12
Секо
11
Ангуло
25
Заносело
6
Сандри
6
Сандри
25
Заносело
2
6
Отавио
6
Отавио
2
45
Лима
2
Параиба
2
Параиба
45
Лима
33
Эрик
26
Ричардсон
26
Ричардсон
33
Эрик
7
Мендоса
77
Кастильо
77
Кастильо
7
Мендоса
99
Зе Роберто
9
Клебер
9
Клебер
99
Зе Роберто
Остались в запасе
Сантос
Сеара
40
Бруно Оливейра
ЦП
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
12
Джон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
40
Бруно Оливейра
ЦП
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
12
Джон
ЦФ
Остались в запасе
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Сантос - Сеара
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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