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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Интернасьонал
Сантос - Интернасьонал: обзор матча 09 июня 2022
Сантос
09.06.2022, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Интернасьонал
66'
Л. Брага
71'
Б. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Интернасьонал
Замена
Сандри
️️️️
В. Заносело
81'
Замена
Г. Пирани
️️️️
Л. Брага
81'
Желтая карточка
Р. Фернандес
77'
74'
Замена
Р. Дурадо
️️️️
П. Энрике
71'
ГОЛ! 1:1!
Б. Мендес
70'
Замена
Тайсон
️️️️
А. Патрик
69'
Замена
Маурисио
️️️️
Эденилсон
ГОЛ! 1:0!
Л. Брага
Пас отдал
Б. Оливейра
66'
Замена
Б. Оливейра
️️️️
Л. Баптистао
62'
Замена
Р. Секо
️️️️
Б. Ангуло
61'
Замена
Л. Барбоза
️️️️
Р. Гуларт
60'
58'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Ф. Бустос
58'
Замена
Алемао
️️️️
Давид
Желтая карточка
Мадсон
52'
22'
Желтая карточка
Эденилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
3
Майкон
ЦЗ
23
Лукас Пирес
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ЦП
22
Мадсон
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
10
Рикардо Гуларт
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
6
Рене
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
7
Давид
ЛВ
6
Габриэль
ОП
88
Эденилсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Сантос
21
Ауро
ЦЗ
40
Бруно Оливейра
ЦП
21
Лукас Барбоза
ЦП
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
12
Джон
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
13
Родриго Дурадо
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
26
Эстевао
АП
11
Тайсон
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
2-1-5
3
Майкон
23
Пирес
5
Фернандес
12
Баптистао
34
Пауло
22
Брага
11
Ангуло
25
Заносело
4-1-1-3-1
42
Даниэл
14
Бустос
25
Меркадо
44
Витао
6
Рене
6
Габриэль
88
Эденилсон
14
де Пена
10
Патрик
7
Давид
7
Энрике
12
Баптистао
40
Оливейра
40
Оливейра
12
Баптистао
10
Гуларт
21
Барбоза
21
Барбоза
10
Гуларт
22
Брага
12
Пирани
12
Пирани
22
Брага
25
Заносело
6
Сандри
6
Сандри
25
Заносело
11
Ангуло
12
Секо
12
Секо
11
Ангуло
14
Бустос
4
Мендес
4
Мендес
14
Бустос
7
Энрике
13
Дурадо
13
Дурадо
7
Энрике
10
Патрик
11
Тайсон
11
Тайсон
10
Патрик
88
Эденилсон
18
Маурисио
18
Маурисио
88
Эденилсон
7
Давид
9
Алемао
9
Алемао
7
Давид
Остались в запасе
Сантос
Интернасьонал
21
Ауро
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
12
Джон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
13
Кейллер
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
26
Эстевао
АП
16
Лукас Рамос
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
21
Ауро
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
12
Джон
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
26
Эстевао
АП
16
Лукас Рамос
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Сантос - Интернасьонал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
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