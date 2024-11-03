Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Илья Жаров - статистика

Торпедо Вл
7 декабря 2000 (25), Владимир
#11 | Полузащитник
178 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо Вл
30
8
7
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
1 : 2
03.11.2024
Знамя Труда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 0
27.10.2024
Торпедо Вл
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
4 : 1
20.10.2024
Тверь
62' - 90'
87'
66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Торпедо Вл
1 : 1
13.10.2024
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Чертаново
2 : 0
06.10.2024
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Торпедо Вл
2 : 3
29.09.2024
Динамо Вг
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Динамо-2
3 : 1
22.09.2024
Торпедо Вл
1' - 35'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Торпедо Вл
0 : 0
15.09.2024
Сатурн
1' - 86'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Иркутск
3 : 0
08.09.2024
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Торпедо Вл
3 : 1
01.09.2024
Спартак-2
1' - 90'
15'
37'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Зенит-2
0 : 2
25.08.2024
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Торпедо Вл
0 : 0
18.08.2024
Звезда
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Родина-М
1 : 3
11.08.2024
Торпедо Вл
1' - 90'
23'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Торпедо Вл
1 : 0
04.08.2024
Луки-Энергия
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Балтика-2
2 : 2
28.07.2024
Торпедо Вл
1' - 90'
27'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
6 : 0
07.07.2024
Енисей-М
1' - 90'
86'
45, 51, 56, 61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
0 : 0
01.07.2024
Торпедо Вл
1' - 90'
31'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо СПб
2 : 1
25.06.2024
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Торпедо Вл
1 : 2
19.06.2024
Чертаново
1' - 90'
59'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 0
13.06.2024
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Торпедо Вл
0 : 4
07.06.2024
Динамо-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Сатурн
0 : 1
01.06.2024
Торпедо Вл
1' - 87'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Торпедо Вл
0 : 1
26.05.2024
Иркутск
1' - 75'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Спартак-2
1 : 1
19.05.2024
Торпедо Вл
1' - 77'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Торпедо Вл
1 : 0
12.05.2024
Зенит-2
1' - 88'
12'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Звезда
1 : 3
04.05.2024
Торпедо Вл
1' - 64'
43'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Торпедо Вл
1 : 2
28.04.2024
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Луки-Энергия
0 : 2
20.04.2024
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Торпедо Вл
1 : 4
14.04.2024
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Знамя Труда
0 : 5
06.04.2024
Торпедо Вл
1' - 78'
48'
Главные новости
У Гусева появился вариант в Москве
16:09
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
8
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
3
Названа самая популярная в Бразилии команда РПЛ
14:25
2
Губерниев принизил Шнякина: «Не могу обижаться на моль»
13:49
7
Кисляк посоветовал Головину не возвращаться в РПЛ
13:38
Раскрыта схема, с помощью которой «Сити» завышал доходы от спонсоров
13:29
Шнякин заявил об оскорблении Губерниевым важного места
13:16
5
Бубнов прокомментировал вариант с переходом Головина в «Спартак»
13:07
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+