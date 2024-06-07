Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Торпедо Вл - Динамо-2
Торпедо Вл - Динамо-2: обзор матча 07 июня 2024
Торпедо Вл
07.06.2024, пятница, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
0 : 4
Завершен
Динамо-2
48'
А. Чупаев
65'
А. Чупаев
78'
С. Бессмертный
88'
Р. Головачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо Вл - Динамо-2
88'
ГОЛ! 0:4!
Р. Головачев
Пас отдал
Е. Ибрагимов
81'
Замена
Д. Ерофеев
️️️️
В. Окишор
81'
Замена
А. Хубулов
️️️️
У. Бабаев
Желтая карточка
Н. Бекетов
80'
78'
ГОЛ! 0:3!
С. Бессмертный
Желтая карточка
А. Нуруллин
76'
76'
Желтая карточка
Е. Назаренко
69'
Замена
Р. Головачев
️️️️
М. Балахонов
65'
ГОЛ! 0:2!
А. Чупаев
Пас отдал
Е. Назаренко
61'
Желтая карточка
К. Расулов
60'
Замена
Е. Ибрагимов
️️️️
Е. Смелов
60'
Замена
Д. Боков
️️️️
Д. Симонов
58'
Желтая карточка
К. Исаев
53'
Желтая карточка
В. Окишор
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Чупаев
Пас отдал
В. Окишор
Желтая карточка
С. Радостев
45'
45'
Желтая карточка
Е. Смелов
Желтая карточка
Н. Сатаров
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
1
Илья Сухорученко
ВР
24
Назар Смирнов
ЛЗ
3
Никита Романенков
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
33
Амир Нуруллин
ПЗ
11
Илья Жаров
ЛП
23
Владислав Агалаков
ЛВ
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
10
Семен Радостев
АП
88
Никита Сатаров
АП
Главный тренер
Денис Евсиков
Динамо-2
1
Курбан Расулов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
11
Егор Назаренко
АП
30
Денис Симонов
АП
52
Егор Смелов
АП
88
Виктор Окишор
АП
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Торпедо Вл
30
Дмитрий Вялов
ВР
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ОП
21
Степан Фролов
ЦФ
Динамо-2
54
Данил Кузнецов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
96
Егор Акимов
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
28
Александр Хубулов
ЦФ
3-2-2-3
1
Сухорученко
3
Романенков
40
Бекетов
18
Красилин
24
Смирнов
33
Нуруллин
11
Жаров
25
Хохлов
23
Агалаков
88
Сатаров
10
Радостев
4-3-3
1
Расулов
80
Бессмертный
37
Исаев
18
Лепский
15
Балахонов
52
Смелов
88
Окишор
7
Бабаев
38
Чупаев
30
Симонов
11
Назаренко
30
Симонов
11
Боков
11
Боков
30
Симонов
7
Бабаев
28
Хубулов
28
Хубулов
7
Бабаев
88
Окишор
46
Ерофеев
46
Ерофеев
88
Окишор
52
Смелов
6
Ибрагимов
6
Ибрагимов
52
Смелов
15
Балахонов
86
Головачев
86
Головачев
15
Балахонов
Остались в запасе
Торпедо Вл
Динамо-2
4
Денис Перфилов
ЦЗ
21
Степан Фролов
ЦФ
38
Дмитрий Зинович
ОП
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
30
Дмитрий Вялов
ВР
Главный тренер
Денис Евсиков
96
Егор Акимов
ПВ
98
Степан Ласкин
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
54
Данил Кузнецов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
Главный тренер
Павел Алпатов
Остались в запасе
4
Денис Перфилов
ЦЗ
21
Степан Фролов
ЦФ
38
Дмитрий Зинович
ОП
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
30
Дмитрий Вялов
ВР
Остались в запасе
96
Егор Акимов
ПВ
98
Степан Ласкин
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
54
Данил Кузнецов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
Главный тренер
Денис Евсиков
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Торпедо Вл - Динамо-2
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Новости команд
Все
Торпедо Вл
Динамо-2
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тверь» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Иртыш» – «Динамо-2»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
«Тверь» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
«Торпедо Владимир» – «Красное Знамя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Иртыш» – «Динамо-2»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
«Динамо» отдало вратаря в аренду
11 августа
Клуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+