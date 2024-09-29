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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Торпедо Вл - Динамо Вг
Торпедо Вл - Динамо Вг: обзор матча 29 сентября 2024
Торпедо Вл
29.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
2 : 3
Завершен
Динамо Вг
41'
М. Земсков
85'
М. Пестов (П)
44'
А. Бетюжнов
49'
А. Бетюжнов
89'
Н. Киреев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо Вл - Динамо Вг
90'
+9
Желтая карточка
Р. Баширов
90'
+8
Желтая карточка
Г. Гусев
Желтая карточка
Д. Глинский
90'
+4
Замена
Д. Глинский
️️️️
А. Нуруллин
90'
+3
89'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Н. Киреев
Пас отдал
Д. Криворучко
88'
Желтая карточка
В. Парняков
Желтая карточка
Д. Перфилов
88'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Пестов
85'
84'
Желтая карточка
Е. Елисеенко
Желтая карточка
В. Ермилов
84'
80'
Замена
Е. Елисеенко
️️️️
А. Бетюжнов
80'
Замена
И. Родионов
️️️️
С. Сарсенов
Желтая карточка
М. Земсков
74'
67'
Замена
М. Мешалкин
️️️️
Д. Югалдин
Замена
М. Красилин
️️️️
Р. Габараев
67'
Замена
М. Пестов
️️️️
В. Аляпин
67'
62'
Желтая карточка
В. Лазарев
49'
ГОЛ! 1:2!
А. Бетюжнов
Пас отдал
Н. Киреев
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Бетюжнов
Пас отдал
Д. Долгов
ГОЛ! 1:0!
М. Земсков
Пас отдал
Н. Глойдман
41'
Желтая карточка
Н. Глойдман
35'
Желтая карточка
Р. Габараев
35'
Желтая карточка
Д. Перфилов
24'
Пенальти не реализован!
В. Ермилов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
1
Илья Сухорученко
ВР
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
26
Руслан Габараев
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
33
Амир Нуруллин
ПЗ
11
Илья Жаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
10
Семен Радостев
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
29
Владислав Аляпин
ЦФ
Главный тренер
Денис Евсиков
Динамо Вг
51
Глеб Гусев
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
6
Сергей Олийнык
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
22
Никита Киреев
ЦФ
11
Самат Сарсенов
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Торпедо Вл
35
Виталий Сычев
ВР
3
Никита Романенков
ЦЗ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ОП
79
Аркадий Гарибян
ЦП
28
Егор Могилев
ЦП
58
Макар Пестов
ЦП
3
Иван Осадчий
ПВ
Динамо Вг
35
Александр Лобанов
ВР
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
2
Михаил Петролай
ОП
20
Максим Мешалкин
ЦП
41
Игорь Родионов
ПВ
10
Владимир Парняков
ПВ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
7
Егор Елисеенко
ЦФ
17
Владислав Пронин
РФ
3-2-2-1-2
1
Сухорученко
26
Габараев
4
Перфилов
33
Глойдман
5
Ермилов
33
Нуруллин
11
Жаров
25
Хохлов
10
Радостев
29
Аляпин
8
Земсков
3-3-1-1-2
51
Гусев
18
Криворучко
44
Баширов
69
Лазарев
12
Долгов
6
Олийнык
70
Дмитрук
50
Югалдин
27
Бетюжнов
11
Сарсенов
22
Киреев
29
Аляпин
58
Пестов
58
Пестов
29
Аляпин
26
Габараев
18
Красилин
18
Красилин
26
Габараев
33
Нуруллин
17
Глинский
17
Глинский
33
Нуруллин
27
Бетюжнов
7
Елисеенко
7
Елисеенко
27
Бетюжнов
11
Сарсенов
41
Родионов
41
Родионов
11
Сарсенов
50
Югалдин
20
Мешалкин
20
Мешалкин
50
Югалдин
Остались в запасе
Торпедо Вл
Динамо Вг
3
Никита Романенков
ЦЗ
3
Иван Осадчий
ПВ
79
Аркадий Гарибян
ЦП
28
Егор Могилев
ЦП
38
Дмитрий Зинович
ОП
35
Виталий Сычев
ВР
Главный тренер
Денис Евсиков
9
Кирилл Корепов
ЦФ
17
Владислав Пронин
РФ
11
Семен Финашин
ЛВ
10
Владимир Парняков
ПВ
2
Михаил Петролай
ОП
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
35
Александр Лобанов
ВР
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Остались в запасе
3
Никита Романенков
ЦЗ
3
Иван Осадчий
ПВ
79
Аркадий Гарибян
ЦП
28
Егор Могилев
ЦП
38
Дмитрий Зинович
ОП
35
Виталий Сычев
ВР
Остались в запасе
9
Кирилл Корепов
ЦФ
17
Владислав Пронин
РФ
11
Семен Финашин
ЛВ
10
Владимир Парняков
ПВ
2
Михаил Петролай
ОП
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
35
Александр Лобанов
ВР
Главный тренер
Денис Евсиков
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Торпедо Вл - Динамо Вг
7
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
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