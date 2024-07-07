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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Торпедо Вл - Енисей-М
Торпедо Вл - Енисей-М: обзор матча 07 июля 2024
Торпедо Вл
07.07.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
6 : 0
Завершен
Енисей-М
8'
Д. Перфилов
45+1'
С. Радостев
51'
Н. Сатаров
56'
Д. Хохлов
61'
Д. Хохлов
86'
И. Жаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо Вл - Енисей-М
ГОЛ! 6:0!
И. Жаров
Пас отдал
Д. Глинский
86'
Желтая карточка
М. Красилин
77'
69'
Замена
. Иван Обороча
️️️️
А. Рейз
Замена
В. Кострюков
️️️️
В. Ермилов
69'
Замена
Е. Титов
️️️️
Е. Потапов
69'
62'
Замена
Е. Гололобов
️️️️
А. Покровский
62'
Замена
М. Тарасов
️️️️
А. Широков
ГОЛ! 5:0!
Д. Хохлов
Пас отдал
И. Жаров
61'
ГОЛ! 4:0!
Д. Хохлов
Пас отдал
И. Жаров
56'
54'
Замена
А. Клименко
️️️️
М. Степин
ГОЛ! 3:0!
Н. Сатаров
Пас отдал
И. Жаров
51'
46'
Замена
А. Губанов
️️️️
В. Кравцов
Замена
Н. Сатаров
️️️️
С. Радостев
46'
Замена
Д. Глинский
️️️️
А. Нуруллин
46'
ГОЛ! 2:0!
С. Радостев
Пас отдал
И. Жаров
45'
+1
43'
Желтая карточка
Д. Ташов
11'
Желтая карточка
Д. Федоренко
ГОЛ! 1:0!
Д. Перфилов
Пас отдал
В. Ермилов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
1
Илья Сухорученко
ВР
24
Назар Смирнов
ЛЗ
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
3
Никита Романенков
ЦЗ
33
Амир Нуруллин
ПЗ
11
Илья Жаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
10
Семен Радостев
АП
Главный тренер
Денис Евсиков
Енисей-М
89
Андрей Широков
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
28
Александр Рейз
ЦЗ
58
Альберт Покровский
ЦЗ
59
Андрей Островский
ПЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
14
Денис Федоренко
ОП
60
Артем Медведков
ЦП
78
Дмитрий Ташов
ЦП
61
Максим Степин
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Торпедо Вл
30
Дмитрий Вялов
ВР
40
Никита Бекетов
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ОП
19
Егор Титов
ЦП
88
Никита Сатаров
АП
Енисей-М
71
Максим Тарасов
ВР
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
63
Алексей Гриц
ЦЗ
92
Александр Губанов
ЛВ
91
Иван Новик
ЦП
95
Иван Обороча
ЦП
32
Артем Клименко
ЦФ
3-2-2-1
1
Сухорученко
18
Красилин
5
Потапов
3
Романенков
5
Ермилов
33
Нуруллин
11
Жаров
25
Хохлов
10
Радостев
3-3-2-1
89
Широков
83
Амбросенок
28
Рейз
58
Покровский
62
Кравцов
14
Федоренко
85
Мальфанов
60
Медведков
78
Ташов
61
Степин
33
Нуруллин
17
Глинский
17
Глинский
33
Нуруллин
5
Потапов
19
Титов
19
Титов
5
Потапов
10
Радостев
88
Сатаров
88
Сатаров
10
Радостев
5
Ермилов
20
Кострюков
20
Кострюков
5
Ермилов
89
Широков
71
Тарасов
71
Тарасов
89
Широков
28
Рейз
95
Обороча
95
Обороча
28
Рейз
58
Покровский
54
Гололобов
54
Гололобов
58
Покровский
62
Кравцов
92
Губанов
92
Губанов
62
Кравцов
61
Степин
32
Клименко
32
Клименко
61
Степин
Остались в запасе
Торпедо Вл
Енисей-М
30
Дмитрий Вялов
ВР
40
Никита Бекетов
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ОП
Главный тренер
Денис Евсиков
63
Алексей Гриц
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦП
Главный тренер
Александр Кишиневский
Остались в запасе
30
Дмитрий Вялов
ВР
40
Никита Бекетов
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ОП
Остались в запасе
63
Алексей Гриц
ЦЗ
91
Иван Новик
ЦП
Главный тренер
Денис Евсиков
Главный тренер
Александр Кишиневский
Статистика матча Торпедо Вл - Енисей-М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Матвеев
(Иваново)
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