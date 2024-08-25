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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит-2 - Торпедо Вл
Зенит-2 - Торпедо Вл: обзор матча 25 августа 2024
Зенит-2
25.08.2024, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
0 : 2
Завершен
Торпедо Вл
7'
М. Земсков
33'
Н. Романенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит-2 - Торпедо Вл
86'
Замена
Н. Сатаров
️️️️
М. Земсков
Замена
К. Донцов
️️️️
Е. Ким
85'
82'
Замена
Р. Габараев
️️️️
А. Нуруллин
81'
Замена
Н. Смирнов
️️️️
В. Ермилов
Замена
Е. Пшенников
️️️️
К. Воинков
76'
69'
Замена
М. Пестов
️️️️
С. Радостев
69'
Замена
Д. Хохлов
️️️️
Е. Могилев
Замена
Р. Колмаков
️️️️
И. Галанин
60'
Желтая карточка
И. Козлов
57'
Замена
Д. Рубанов
️️️️
А. Максимчук
46'
Замена
С. Никифоров
️️️️
Н. Вершинин
46'
Желтая карточка
Е. Ким
42'
33'
ГОЛ! 0:2!
Н. Романенков
Пас отдал
А. Нуруллин
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Земсков
Пас отдал
В. Аляпин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
1
Давид Бязров
ВР
59
Алексей Костюк
ЛЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
71
Евгений Ким
АП
49
Игорь Козлов
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Торпедо Вл
35
Виталий Сычев
ВР
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
3
Никита Романенков
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
33
Амир Нуруллин
ПЗ
11
Илья Жаров
ЛП
28
Егор Могилев
ЦП
10
Семен Радостев
АП
29
Владислав Аляпин
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Денис Евсиков
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
45
Кирилл Глазунов
ОП
87
Савелий Никифоров
ОП
11
Роман Колмаков
ПВ
76
Денис Рубанов
ЦФ
Торпедо Вл
1
Илья Сухорученко
ВР
24
Назар Смирнов
ЛЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
26
Руслан Габараев
ЦЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
58
Макар Пестов
ЦП
88
Никита Сатаров
АП
4-1-1-3-1
1
Бязров
59
Костюк
51
Емельянов
98
Лобов
92
Шилёнок
70
Вершинин
88
Галанин
64
Воинков
71
Ким
49
Козлов
10
Максимчук
3-2-2-1-2
35
Сычев
3
Романенков
33
Глойдман
18
Красилин
33
Нуруллин
5
Ермилов
28
Могилев
11
Жаров
10
Радостев
8
Земсков
29
Аляпин
10
Максимчук
76
Рубанов
76
Рубанов
10
Максимчук
71
Ким
80
Донцов
80
Донцов
71
Ким
70
Вершинин
87
Никифоров
87
Никифоров
70
Вершинин
64
Воинков
52
Пшенников
52
Пшенников
64
Воинков
88
Галанин
11
Колмаков
11
Колмаков
88
Галанин
5
Ермилов
24
Смирнов
24
Смирнов
5
Ермилов
28
Могилев
25
Хохлов
25
Хохлов
28
Могилев
10
Радостев
58
Пестов
58
Пестов
10
Радостев
8
Земсков
88
Сатаров
88
Сатаров
8
Земсков
33
Нуруллин
26
Габараев
26
Габараев
33
Нуруллин
Остались в запасе
Зенит-2
Торпедо Вл
88
Владимир Павлов
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
Главный тренер
Андрей Почепцов
1
Илья Сухорученко
ВР
4
Денис Перфилов
ЦЗ
Главный тренер
Денис Евсиков
Остались в запасе
88
Владимир Павлов
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
Остались в запасе
1
Илья Сухорученко
ВР
4
Денис Перфилов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Главный тренер
Денис Евсиков
Статистика матча Зенит-2 - Торпедо Вл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит-2
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Динамо Ставрополь
1 : 3
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Тюмень
0 : 1
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Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
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0 : 1
11.10.2026
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