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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Торпедо Вл - Луки-Энергия
Торпедо Вл - Луки-Энергия: обзор матча 04 августа 2024
Торпедо Вл
04.08.2024, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
1 : 0
Завершен
Луки-Энергия
90'
Д. Перфилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо Вл - Луки-Энергия
Замена
Д. Зинович
️️️️
Д. Хохлов
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Д. Перфилов
90'
89'
Замена
С. Глебов
️️️️
М. Агаронян
89'
Замена
М. Майборода
️️️️
Д. Сподарец
Замена
Д. Перфилов
️️️️
Е. Могилев
84'
79'
Замена
А. Егоров
️️️️
А. Лукин
Замена
Н. Сатаров
️️️️
С. Радостев
75'
57'
Замена
Н. Шепет
️️️️
М. Алелюнас
Желтая карточка
Н. Глойдман
47'
46'
Желтая карточка
Д. Сподарец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
35
Виталий Сычев
ВР
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
3
Никита Романенков
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
33
Амир Нуруллин
ПЗ
11
Илья Жаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
28
Егор Могилев
ЦП
10
Семен Радостев
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Денис Евсиков
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
7
Александр Коренблюм
ПЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
9
Александр Лукин
ПВ
6
Марк Алелюнас
ЦФ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Торпедо Вл
1
Илья Сухорученко
ВР
24
Назар Смирнов
ЛЗ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ОП
88
Никита Сатаров
АП
Луки-Энергия
1
Всеволод Елисеев
ВР
22
Степан Глебов
ЛЗ
28
Дмитрий Богданов
ЦЗ
27
Михаил Майборода
ПВ
9
Никита Шепет
ЦФ
13
Артём Егоров
ЦФ
3-2-3-1-1
35
Сычев
3
Романенков
33
Глойдман
18
Красилин
5
Ермилов
33
Нуруллин
11
Жаров
28
Могилев
25
Хохлов
10
Радостев
8
Земсков
3-2-3-2
93
Рязанов
71
Багдашкин
6
Курбанов
78
Фетисов
7
Коренблюм
37
Овсянкин
9
Лукин
19
Сподарец
87
Жемайтис
7
Агаронян
6
Алелюнас
10
Радостев
88
Сатаров
88
Сатаров
10
Радостев
25
Хохлов
38
Зинович
38
Зинович
25
Хохлов
28
Могилев
4
Перфилов
4
Перфилов
28
Могилев
7
Агаронян
22
Глебов
22
Глебов
7
Агаронян
19
Сподарец
27
Майборода
27
Майборода
19
Сподарец
6
Алелюнас
9
Шепет
9
Шепет
6
Алелюнас
9
Лукин
13
Егоров
13
Егоров
9
Лукин
Остались в запасе
Торпедо Вл
Луки-Энергия
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
1
Илья Сухорученко
ВР
24
Назар Смирнов
ЛЗ
Главный тренер
Денис Евсиков
1
Всеволод Елисеев
ВР
28
Дмитрий Богданов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Остались в запасе
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
1
Илья Сухорученко
ВР
24
Назар Смирнов
ЛЗ
Остались в запасе
1
Всеволод Елисеев
ВР
28
Дмитрий Богданов
ЦЗ
Главный тренер
Денис Евсиков
Главный тренер
Сергей Осадчук
Статистика матча Торпедо Вл - Луки-Энергия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
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