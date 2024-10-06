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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново - Торпедо Вл
Чертаново - Торпедо Вл: обзор матча 06 октября 2024
Чертаново
06.10.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо Вл
51'
А. Селюков
90+4'
М. Урванцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чертаново - Торпедо Вл
ГОЛ! 2:0!
М. Урванцев
Пас отдал
А. Французов
90'
+4
Замена
А. Хомяков
️️️️
И. Камышев
90'
+2
Замена
А. Французов
️️️️
В. Семенов
74'
Замена
М. Якименко
️️️️
А. Бабешко
74'
73'
Замена
А. Гарибян
️️️️
С. Радостев
ГОЛ! 1:0!
А. Селюков
Пас отдал
В. Бартасевич
51'
Желтая карточка
Б. Гатин
49'
46'
Замена
Е. Могилев
️️️️
В. Аляпин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
29
Александр Бабешко
ЛВ
79
Виталий Семенов
ОП
5
Булат Гатин
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
8
Артем Селюков
АП
72
Тимофей Комиссаров
АП
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Торпедо Вл
1
Илья Сухорученко
ВР
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
26
Руслан Габараев
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
11
Илья Жаров
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ОП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
10
Семен Радостев
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
29
Владислав Аляпин
ЦФ
Главный тренер
Денис Евсиков
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
18
Даниил Корунов
ЦЗ
24
Михаил Юсупов
ЛВ
69
Максим Якименко
ЛВ
15
Вадим Агафонцев
ОП
42
Антон Хомяков
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
27
Герман Микадзе
ЦП
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
11
Захар Светов
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
Торпедо Вл
35
Виталий Сычев
ВР
3
Никита Романенков
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
58
Макар Пестов
ЦП
28
Егор Могилев
ЦП
79
Аркадий Гарибян
ЦП
3
Иван Осадчий
ПВ
21
Степан Фролов
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Жужнев
2
Поляков
13
Бартасевич
23
Кондрашов
79
Семенов
5
Гатин
11
Камышев
29
Бабешко
72
Комиссаров
8
Селюков
29
Урванцев
4-1-2-1-2
1
Сухорученко
26
Габараев
33
Глойдман
18
Красилин
5
Ермилов
38
Зинович
25
Хохлов
11
Жаров
10
Радостев
29
Аляпин
8
Земсков
11
Камышев
42
Хомяков
42
Хомяков
11
Камышев
29
Бабешко
69
Якименко
69
Якименко
29
Бабешко
79
Семенов
89
Французов
89
Французов
79
Семенов
29
Аляпин
28
Могилев
28
Могилев
29
Аляпин
10
Радостев
79
Гарибян
79
Гарибян
10
Радостев
Остались в запасе
Чертаново
Торпедо Вл
18
Даниил Корунов
ЦЗ
31
Марк Переверзев
ВР
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
15
Вадим Агафонцев
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
27
Герман Микадзе
ЦП
24
Михаил Юсупов
ЛВ
11
Захар Светов
ПВ
Главный тренер
Сергей Чикишев
35
Виталий Сычев
ВР
3
Никита Романенков
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
58
Макар Пестов
ЦП
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
3
Иван Осадчий
ПВ
21
Степан Фролов
ЦФ
Главный тренер
Денис Евсиков
Остались в запасе
18
Даниил Корунов
ЦЗ
31
Марк Переверзев
ВР
45
Ив-Пулумде Никиема
ПВ
15
Вадим Агафонцев
ОП
11
Георгий Кетов
ЦП
27
Герман Микадзе
ЦП
24
Михаил Юсупов
ЛВ
11
Захар Светов
ПВ
Остались в запасе
35
Виталий Сычев
ВР
3
Никита Романенков
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
58
Макар Пестов
ЦП
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
3
Иван Осадчий
ПВ
21
Степан Фролов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Главный тренер
Денис Евсиков
Статистика матча Чертаново - Торпедо Вл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
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