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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Торпедо Вл - Иркутск
Торпедо Вл - Иркутск: обзор матча 26 мая 2024
Торпедо Вл
26.05.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
0 : 1
Завершен
Иркутск
84'
А. Убониев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо Вл - Иркутск
Желтая карточка
А. Боровицкий
90'
+5
Желтая карточка
Н. Сатаров
90'
+3
Замена
Н. Сатаров
️️️️
В. Агалаков
86'
Замена
В. Ермилов
️️️️
Н. Смирнов
86'
84'
ГОЛ! 0:1!
А. Убониев
Пас отдал
Э. Богданов
83'
Замена
М. Машнев
️️️️
Э. Богданов
75'
Замена
Д. Ким
️️️️
Е. Перевозников
75'
Замена
Г. Труфанов
️️️️
В. Толмачев
75'
Замена
Э. Богданов
️️️️
И. Яковлев
Замена
С. Сорокин
️️️️
С. Радостев
75'
Замена
Р. Янушковский
️️️️
И. Жаров
75'
69'
Желтая карточка
В. Толмачев
63'
Желтая карточка
Е. Перевозников
62'
Замена
Ф. Мотовилов
️️️️
А. Путилов
Замена
Н. Бекетов
️️️️
Е. Потапов
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
1
Илья Сухорученко
ВР
24
Назар Смирнов
ЛЗ
3
Никита Романенков
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
33
Амир Нуруллин
ПЗ
11
Илья Жаров
ЛП
23
Владислав Агалаков
ЛВ
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
8
Артем Боровицкий
ЦП
10
Семен Радостев
АП
Главный тренер
Денис Евсиков
Иркутск
16
Артем Цыгулев
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
5
Антон Полоротов
ПЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
24
Владимир Толмачев
ОП
26
Дмитрий Икованюк
ОП
22
Андрей Путилов
АП
38
Егор Перевозников
АП
80
Вадим Богданов
ПВ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Торпедо Вл
30
Дмитрий Вялов
ВР
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
11
Сергей Сорокин
ЛВ
38
Дмитрий Зинович
ОП
88
Никита Сатаров
АП
10
Роман Янушковский
ПВ
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
19
Максим Машнев
ОП
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
3-2-3-2
1
Сухорученко
3
Романенков
5
Потапов
18
Красилин
24
Смирнов
33
Нуруллин
11
Жаров
8
Боровицкий
25
Хохлов
23
Агалаков
10
Радостев
3-2-3-2
16
Цыгулев
2
Найденов
5
Полоротов
34
Усов
24
Толмачев
26
Икованюк
80
Богданов
38
Перевозников
99
Убониев
33
Яковлев
22
Путилов
11
Жаров
10
Янушковский
10
Янушковский
11
Жаров
10
Радостев
11
Сорокин
11
Сорокин
10
Радостев
23
Агалаков
88
Сатаров
88
Сатаров
23
Агалаков
5
Потапов
40
Бекетов
40
Бекетов
5
Потапов
24
Смирнов
5
Ермилов
5
Ермилов
24
Смирнов
24
Толмачев
22
Труфанов
22
Труфанов
24
Толмачев
22
Путилов
24
Мотовилов
24
Мотовилов
22
Путилов
38
Перевозников
30
Ким
30
Ким
38
Перевозников
Богданов
19
Машнев
19
Машнев
Богданов
33
Яковлев
7
Богданов
7
Богданов
33
Яковлев
Остались в запасе
Торпедо Вл
Иркутск
38
Дмитрий Зинович
ОП
17
Данил Глинский
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
30
Дмитрий Вялов
ВР
Главный тренер
Денис Евсиков
91
Дмитрий Михайлов
ВР
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
38
Дмитрий Зинович
ОП
17
Данил Глинский
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
30
Дмитрий Вялов
ВР
Остались в запасе
91
Дмитрий Михайлов
ВР
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
Главный тренер
Денис Евсиков
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Торпедо Вл - Иркутск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
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