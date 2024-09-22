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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо-2 - Торпедо Вл
Динамо-2 - Торпедо Вл: обзор матча 22 сентября 2024
Динамо-2
22.09.2024, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
3 : 1
Завершен
Торпедо Вл
8'
Д. Боков
26'
Е. Назаренко
31'
Л. Зайдензаль
85'
В. Ермилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-2 - Торпедо Вл
Замена
Д. Ерофеев
️️️️
Г. Мирошниченко
86'
85'
ГОЛ! 3:1!
В. Ермилов
Замена
С. Ласкин
️️️️
Е. Назаренко
80'
Замена
Д. Симонов
️️️️
В. Окишор
80'
78'
Замена
А. Гарибян
️️️️
В. Аляпин
78'
Замена
М. Красилин
️️️️
И. Осадчий
Желтая карточка
В. Летечин
71'
Замена
М. Майоров
️️️️
Г. Тихомиров
69'
60'
Желтая карточка
Д. Перфилов
58'
Замена
М. Пестов
️️️️
Д. Хохлов
Желтая карточка
А. Хубулов
47'
Замена
Е. Ибрагимов
️️️️
Д. Александров
46'
35'
Замена
И. Осадчий
️️️️
А. Нуруллин
35'
Замена
Е. Могилев
️️️️
И. Жаров
ГОЛ! 3:0!
Л. Зайдензаль
Пас отдал
Д. Боков
31'
ГОЛ! 2:0!
Е. Назаренко
Пас отдал
Д. Боков
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боков
Пас отдал
А. Хубулов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-2
1
Курбан Расулов
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
11
Глеб Мирошниченко
АП
11
Егор Назаренко
АП
88
Виктор Окишор
АП
37
Виталий Летечин
ПВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Торпедо Вл
1
Илья Сухорученко
ВР
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
26
Руслан Габараев
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
33
Амир Нуруллин
ПЗ
11
Илья Жаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
10
Семен Радостев
АП
29
Владислав Аляпин
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Денис Евсиков
Динамо-2
54
Данил Кузнецов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
68
Георгий Тихомиров
ЦЗ
67
Даниил Черкасов
ПЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
75
Максим Майоров
ОП
46
Дмитрий Ерофеев
ЦП
30
Денис Симонов
АП
71
Артем Змеев
АП
33
Глеб Князев
ПВ
96
Егор Акимов
ПВ
Торпедо Вл
35
Виталий Сычев
ВР
3
Никита Романенков
ЦЗ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ОП
58
Макар Пестов
ЦП
28
Егор Могилев
ЦП
79
Аркадий Гарибян
ЦП
3
Иван Осадчий
ПВ
3-1-3-3
1
Расулов
18
Лепский
56
Зайдензаль
86
Головачев
30
Александров
11
Назаренко
88
Окишор
37
Летечин
11
Боков
28
Хубулов
11
Мирошниченко
3-2-2-1-2
1
Сухорученко
26
Габараев
4
Перфилов
33
Глойдман
33
Нуруллин
5
Ермилов
25
Хохлов
11
Жаров
10
Радостев
8
Земсков
29
Аляпин
68
Тихомиров
68
Тихомиров
30
Александров
6
Ибрагимов
6
Ибрагимов
30
Александров
Тихомиров
75
Майоров
75
Майоров
Тихомиров
11
Мирошниченко
46
Ерофеев
46
Ерофеев
11
Мирошниченко
88
Окишор
30
Симонов
30
Симонов
88
Окишор
11
Назаренко
98
Ласкин
98
Ласкин
11
Назаренко
Осадчий
18
Красилин
18
Красилин
Осадчий
25
Хохлов
58
Пестов
58
Пестов
25
Хохлов
11
Жаров
28
Могилев
28
Могилев
11
Жаров
29
Аляпин
79
Гарибян
79
Гарибян
29
Аляпин
33
Нуруллин
3
Осадчий
3
Осадчий
33
Нуруллин
Остались в запасе
Динамо-2
Торпедо Вл
54
Данил Кузнецов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
33
Глеб Князев
ПВ
67
Даниил Черкасов
ПЗ
71
Артем Змеев
АП
96
Егор Акимов
ПВ
Главный тренер
Павел Алпатов
35
Виталий Сычев
ВР
3
Никита Романенков
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ОП
Главный тренер
Денис Евсиков
Остались в запасе
54
Данил Кузнецов
ВР
51
Егор Плотников
ВР
33
Глеб Князев
ПВ
67
Даниил Черкасов
ПЗ
71
Артем Змеев
АП
96
Егор Акимов
ПВ
Остались в запасе
35
Виталий Сычев
ВР
3
Никита Романенков
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ОП
Главный тренер
Павел Алпатов
Главный тренер
Денис Евсиков
Статистика матча Динамо-2 - Торпедо Вл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
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