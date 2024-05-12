Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Торпедо Вл - Зенит-2
Торпедо Вл - Зенит-2: обзор матча 12 мая 2024
Торпедо Вл
12.05.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
1 : 0
Завершен
Зенит-2
12'
В. Агалаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо Вл - Зенит-2
Замена
С. Сорокин
️️️️
И. Жаров
88'
84'
Замена
Е. Пшенников
️️️️
И. Козлов
Желтая карточка
Д. Глинский
83'
Замена
Н. Сатаров
️️️️
С. Радостев
78'
Замена
Д. Глинский
️️️️
Н. Смирнов
78'
Замена
В. Ермилов
️️️️
А. Нуруллин
78'
Желтая карточка
Р. Янушковский
74'
72'
Замена
С. Лапинский
️️️️
А. Барановский
Замена
Р. Янушковский
️️️️
В. Агалаков
64'
62'
Замена
Р. Колмаков
️️️️
К. Воинков
46'
Замена
М. Бардачев
️️️️
Н. Вершинин
Желтая карточка
В. Агалаков
45'
Желтая карточка
С. Радостев
29'
27'
Желтая карточка
Е. Емельянов
Желтая карточка
Н. Романенков
25'
ГОЛ! 1:0!
В. Агалаков
Пас отдал
И. Жаров
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
1
Илья Сухорученко
ВР
24
Назар Смирнов
ЛЗ
3
Никита Романенков
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
33
Амир Нуруллин
ПЗ
11
Илья Жаров
ЛП
23
Владислав Агалаков
ЛВ
38
Дмитрий Зинович
ОП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
8
Артем Боровицкий
ЦП
10
Семен Радостев
АП
Главный тренер
Денис Евсиков
Зенит-2
1
Давид Бязров
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
49
Игорь Козлов
ПВ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Торпедо Вл
30
Дмитрий Вялов
ВР
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
11
Сергей Сорокин
ЛВ
88
Никита Сатаров
АП
10
Роман Янушковский
ПВ
21
Степан Фролов
ЦФ
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
59
Алексей Костюк
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
87
Савелий Никифоров
ОП
71
Евгений Ким
АП
11
Роман Колмаков
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
21
Аким Белохонов
ЦФ
4-1-3-2
1
Сухорученко
24
Смирнов
3
Романенков
5
Потапов
33
Нуруллин
38
Зинович
11
Жаров
8
Боровицкий
25
Хохлов
23
Агалаков
10
Радостев
4-1-1-3-1
1
Бязров
98
Лобов
27
Черный
51
Емельянов
3
Круговой
70
Вершинин
88
Галанин
49
Козлов
96
Барановский
64
Воинков
31
Бугаенко
23
Агалаков
10
Янушковский
10
Янушковский
23
Агалаков
11
Жаров
11
Сорокин
11
Сорокин
11
Жаров
10
Радостев
88
Сатаров
88
Сатаров
10
Радостев
33
Нуруллин
5
Ермилов
5
Ермилов
33
Нуруллин
24
Смирнов
17
Глинский
17
Глинский
24
Смирнов
96
Барановский
93
Лапинский
93
Лапинский
96
Барановский
64
Воинков
11
Колмаков
11
Колмаков
64
Воинков
49
Козлов
52
Пшенников
52
Пшенников
49
Козлов
70
Вершинин
53
Бардачев
53
Бардачев
70
Вершинин
Остались в запасе
Торпедо Вл
Зенит-2
4
Денис Перфилов
ЦЗ
21
Степан Фролов
ЦФ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
30
Дмитрий Вялов
ВР
Главный тренер
Денис Евсиков
21
Аким Белохонов
ЦФ
71
Евгений Ким
АП
87
Савелий Никифоров
ОП
2
Артемий Косогоров
ПЗ
59
Алексей Костюк
ЛЗ
88
Владимир Павлов
ВР
Главный тренер
Андрей Почепцов
Остались в запасе
4
Денис Перфилов
ЦЗ
21
Степан Фролов
ЦФ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
30
Дмитрий Вялов
ВР
Остались в запасе
21
Аким Белохонов
ЦФ
71
Евгений Ким
АП
87
Савелий Никифоров
ОП
2
Артемий Косогоров
ПЗ
59
Алексей Костюк
ЛЗ
88
Владимир Павлов
ВР
Главный тренер
Денис Евсиков
Главный тренер
Андрей Почепцов
Статистика матча Торпедо Вл - Зенит-2
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Новости команд
Все
Торпедо Вл
Зенит-2
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Тверь» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Тверь» – «Торпедо Владимир»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
«Торпедо Владимир» – «Красное Знамя»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Зенит-2» досрочно повысился в классе
19 сентября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+