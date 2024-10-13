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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Торпедо Вл - Динамо СПб
Торпедо Вл - Динамо СПб: обзор матча 13 октября 2024
Торпедо Вл
13.10.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
1 : 1
Завершен
Динамо СПб
29'
В. Аляпин
90+6'
В. Сычев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо Вл - Динамо СПб
90'
+6
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Сычев
Пас отдал
В. Ермилов
90'
+4
Желтая карточка
В. Масальский
Желтая карточка
М. Земсков
90'
+2
Замена
Д. Перфилов
️️️️
Н. Глойдман
80'
78'
Замена
Г. Комбаров
️️️️
Д. Шилов
78'
Замена
Н. Колдунов
️️️️
И. Воробьев
Замена
А. Гарибян
️️️️
В. Аляпин
78'
Замена
М. Пестов
️️️️
Д. Хохлов
78'
70'
Замена
Р. Хаджиев
️️️️
А. Белов
67'
Замена
Н. Шиков
️️️️
Р. Умаров
Замена
М. Красилин
️️️️
Р. Габараев
60'
Замена
С. Радостев
️️️️
Е. Могилев
60'
59'
Желтая карточка
И. Зириков
58'
Желтая карточка
М. Черномырдин
46'
Замена
Н. Танков
️️️️
Д. Вашкевич
ГОЛ! 1:0!
В. Аляпин
Пас отдал
В. Ермилов
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Вл
35
Виталий Сычев
ВР
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
26
Руслан Габараев
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
11
Илья Жаров
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ОП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
28
Егор Могилев
ЦП
3
Иван Осадчий
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
29
Владислав Аляпин
ЦФ
Главный тренер
Денис Евсиков
Динамо СПб
84
Иван Зириков
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
19
Дмитрий Шилов
АП
21
Никита Колганов
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Торпедо Вл
1
Илья Сухорученко
ВР
4
Денис Перфилов
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
58
Макар Пестов
ЦП
79
Аркадий Гарибян
ЦП
10
Семен Радостев
АП
Динамо СПб
99
Николай Новиков
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
24
Андрей Орлов
ОП
10
Николай Шиков
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
7
Никита Танков
ЦФ
3-1-3-1-2
35
Сычев
5
Ермилов
33
Глойдман
26
Габараев
38
Зинович
11
Жаров
28
Могилев
25
Хохлов
3
Осадчий
29
Аляпин
8
Земсков
4-3-3
84
Зириков
22
Уткин
89
Масальский
4
Белов
63
Казаринов
95
Воробьев
21
Колганов
14
Черномырдин
11
Умаров
15
Вашкевич
19
Шилов
33
Глойдман
4
Перфилов
4
Перфилов
33
Глойдман
26
Габараев
18
Красилин
18
Красилин
26
Габараев
25
Хохлов
58
Пестов
58
Пестов
25
Хохлов
29
Аляпин
79
Гарибян
79
Гарибян
29
Аляпин
28
Могилев
10
Радостев
10
Радостев
28
Могилев
4
Белов
3
Хаджиев
3
Хаджиев
4
Белов
19
Шилов
19
Комбаров
19
Комбаров
19
Шилов
11
Умаров
10
Шиков
10
Шиков
11
Умаров
95
Воробьев
10
Колдунов
10
Колдунов
95
Воробьев
15
Вашкевич
7
Танков
7
Танков
15
Вашкевич
Остались в запасе
Торпедо Вл
Динамо СПб
1
Илья Сухорученко
ВР
17
Данил Глинский
ЦЗ
Главный тренер
Денис Евсиков
99
Николай Новиков
ВР
24
Андрей Орлов
ОП
Главный тренер
Александр Фомичев
Остались в запасе
1
Илья Сухорученко
ВР
17
Данил Глинский
ЦЗ
Остались в запасе
99
Николай Новиков
ВР
24
Андрей Орлов
ОП
Главный тренер
Денис Евсиков
Главный тренер
Александр Фомичев
Статистика матча Торпедо Вл - Динамо СПб
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
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