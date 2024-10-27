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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Енисей-М - Торпедо Вл
Енисей-М - Торпедо Вл: обзор матча 27 октября 2024
Енисей-М
27.10.2024, воскресенье, 11:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо Вл
41'
А. Надольский
74'
В. Луташев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей-М - Торпедо Вл
Замена
Е. Гололобов
️️️️
В. Луташев
90'
83'
Замена
Д. Глинский
️️️️
С. Радостев
Замена
А. Медведков
️️️️
А. Губанов
83'
Замена
В. Кравцов
️️️️
А. Сорокин
75'
ГОЛ! 2:0!
В. Луташев
Пас отдал
М. Степин
74'
69'
Замена
А. Гарибян
️️️️
Р. Габараев
Желтая карточка
Н. Богатырев
66'
Желтая карточка
А. Рукас
61'
50'
Желтая карточка
Д. Зинович
46'
Замена
В. Аляпин
️️️️
И. Жаров
ГОЛ! 1:0!
А. Надольский
Пас отдал
М. Степин
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей-М
99
Андрей Сорокин
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
92
Александр Губанов
ЛВ
14
Денис Федоренко
ОП
78
Дмитрий Ташов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
94
Артем Надольский
АП
36
Владислав Луташев
ЦФ
61
Максим Степин
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Торпедо Вл
35
Виталий Сычев
ВР
26
Руслан Габараев
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
11
Илья Жаров
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ОП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
28
Егор Могилев
ЦП
10
Семен Радостев
АП
3
Иван Осадчий
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Денис Евсиков
Енисей-М
99
Родион Константинов
ВР
91
Артем Акимов
ЛЗ
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
63
Алексей Гриц
ЦЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
28
Александр Рейз
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
51
Егор Егоров
ЦП
95
Иван Обороча
ЦП
60
Артем Медведков
ЦП
Торпедо Вл
1
Илья Сухорученко
ВР
17
Данил Глинский
ЦЗ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
19
Егор Титов
ЦП
79
Аркадий Гарибян
ЦП
21
Степан Фролов
ЦФ
29
Владислав Аляпин
ЦФ
3-1-1-3-2
99
Сорокин
85
Мальфанов
55
Богатырев
6
Рукас
14
Федоренко
78
Ташов
92
Губанов
94
Надольский
18
Надольский
61
Степин
36
Луташев
3-1-3-2-1
35
Сычев
26
Габараев
4
Перфилов
18
Красилин
38
Зинович
25
Хохлов
28
Могилев
11
Жаров
3
Осадчий
10
Радостев
8
Земсков
99
Сорокин
62
Кравцов
62
Кравцов
99
Сорокин
36
Луташев
54
Гололобов
54
Гололобов
36
Луташев
92
Губанов
60
Медведков
60
Медведков
92
Губанов
10
Радостев
17
Глинский
17
Глинский
10
Радостев
26
Габараев
79
Гарибян
79
Гарибян
26
Габараев
11
Жаров
29
Аляпин
29
Аляпин
11
Жаров
Остались в запасе
Енисей-М
Торпедо Вл
99
Родион Константинов
ВР
51
Егор Егоров
ЦП
74
Арсений Чулков
ЦЗ
63
Алексей Гриц
ЦЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
28
Александр Рейз
ЦЗ
91
Артем Акимов
ЛЗ
95
Иван Обороча
ЦП
Главный тренер
Александр Кишиневский
1
Илья Сухорученко
ВР
19
Егор Титов
ЦП
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
21
Степан Фролов
ЦФ
Главный тренер
Денис Евсиков
Остались в запасе
99
Родион Константинов
ВР
51
Егор Егоров
ЦП
74
Арсений Чулков
ЦЗ
63
Алексей Гриц
ЦЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
28
Александр Рейз
ЦЗ
91
Артем Акимов
ЛЗ
95
Иван Обороча
ЦП
Остались в запасе
1
Илья Сухорученко
ВР
19
Егор Титов
ЦП
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
21
Степан Фролов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Главный тренер
Денис Евсиков
Статистика матча Енисей-М - Торпедо Вл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
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0 : 1
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