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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Родина-М - Торпедо Вл
Родина-М - Торпедо Вл: обзор матча 11 августа 2024
Родина-М
11.08.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
1 : 3
Завершен
Торпедо Вл
68'
А. Гарибян
23'
И. Жаров
38'
А. Нуруллин
41'
Д. Хохлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Родина-М - Торпедо Вл
90'
+2
Замена
Д. Зинович
️️️️
М. Земсков
90'
Замена
В. Кострюков
️️️️
И. Жаров
90'
Замена
Д. Перфилов
️️️️
Д. Хохлов
Желтая карточка
А. Хорин
87'
Замена
М. Киселев
️️️️
М. Харлан
84'
Желтая карточка
М. Харлан
72'
Желтая карточка
А. Кокарев
70'
ГОЛ! 1:3!
А. Гарибян
Пас отдал
Р. Кукушбаев
68'
Замена
М. Кожин
️️️️
Р. Копылов
66'
60'
Замена
Н. Сатаров
️️️️
Е. Могилев
Замена
А. Гарибян
️️️️
М. Белковский
46'
Замена
Р. Кукушбаев
️️️️
Р. Берзегов
46'
Замена
Т. Тюкаев
️️️️
П. Баранов
46'
41'
ГОЛ! 0:3!
Д. Хохлов
Пас отдал
В. Ермилов
38'
ГОЛ! 0:2!
А. Нуруллин
Пас отдал
В. Ермилов
Желтая карточка
П. Баранов
36'
26'
Желтая карточка
С. Радостев
23'
ГОЛ! 0:1!
И. Жаров
Желтая карточка
А. Ягодкин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина-М
91
Даниил Баринов
ВР
7
Михаил Харлан
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
66
Артем Кокарев
ЛВ
71
Никита Постников
ОП
80
Арсений Хорин
ОП
62
Рустам Берзегов
ЦП
57
Роман Копылов
АП
25
Артем Бирюков
АП
11
Максим Белковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Павленко
Торпедо Вл
1
Илья Сухорученко
ВР
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
3
Никита Романенков
ЦЗ
33
Амир Нуруллин
ПЗ
11
Илья Жаров
ЛП
28
Егор Могилев
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
10
Семен Радостев
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Денис Евсиков
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
71
Егор Баранов
ЛЗ
18
Тимур Тюкаев
ЦЗ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
28
Руслан Кукушбаев
ЛВ
71
Матвей Кожин
ЛВ
92
Александр Гончаров
ЦП
10
Магомед Омаров
АП
32
Константин Матвеев
ПВ
18
Даниил Борисов
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
89
Матвей Киселев
ЦФ
Торпедо Вл
35
Виталий Сычев
ВР
24
Назар Смирнов
ЛЗ
20
Владислав Кострюков
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ОП
88
Никита Сатаров
АП
3-2-1-3-1
91
Баринов
7
Харлан
44
Баранов
74
Ягодкин
71
Постников
80
Хорин
62
Берзегов
66
Кокарев
25
Бирюков
57
Копылов
11
Белковский
3-2-3-1-1
1
Сухорученко
18
Красилин
33
Глойдман
3
Романенков
33
Нуруллин
5
Ермилов
28
Могилев
25
Хохлов
11
Жаров
10
Радостев
8
Земсков
44
Баранов
18
Тюкаев
18
Тюкаев
44
Баранов
62
Берзегов
28
Кукушбаев
28
Кукушбаев
62
Берзегов
57
Копылов
71
Кожин
71
Кожин
57
Копылов
11
Белковский
77
Гарибян
77
Гарибян
11
Белковский
7
Харлан
89
Киселев
89
Киселев
7
Харлан
28
Могилев
88
Сатаров
88
Сатаров
28
Могилев
11
Жаров
20
Кострюков
20
Кострюков
11
Жаров
8
Земсков
38
Зинович
38
Зинович
8
Земсков
25
Хохлов
4
Перфилов
4
Перфилов
25
Хохлов
Остались в запасе
Родина-М
Торпедо Вл
35
Роман Тарасов
ВР
71
Егор Баранов
ЛЗ
92
Александр Гончаров
ЦП
32
Константин Матвеев
ПВ
18
Даниил Борисов
ПВ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
10
Магомед Омаров
АП
Главный тренер
Александр Павленко
24
Назар Смирнов
ЛЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
35
Виталий Сычев
ВР
Главный тренер
Денис Евсиков
Остались в запасе
35
Роман Тарасов
ВР
71
Егор Баранов
ЛЗ
92
Александр Гончаров
ЦП
32
Константин Матвеев
ПВ
18
Даниил Борисов
ПВ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
10
Магомед Омаров
АП
Остались в запасе
24
Назар Смирнов
ЛЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
35
Виталий Сычев
ВР
Главный тренер
Александр Павленко
Главный тренер
Денис Евсиков
Статистика матча Родина-М - Торпедо Вл
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
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