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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо Вг - Торпедо Вл
Динамо Вг - Торпедо Вл: обзор матча 13 июня 2024
Динамо Вг
13.06.2024, четверг, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо Вл
9'
А. Дерюгин
85'
В. Солодаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Вг - Торпедо Вл
Замена
Д. Дмитрук
️️️️
К. Корепов
89'
Замена
Р. Куражов
️️️️
В. Солодаренко
89'
ГОЛ! 2:0!
В. Солодаренко
Пас отдал
Н. Киреев
85'
Замена
В. Беляев
️️️️
М. Мешалкин
81'
71'
Замена
В. Ермилов
️️️️
А. Нуруллин
Замена
С. Олийнык
️️️️
М. Лямзин
70'
46'
Замена
Н. Сатаров
️️️️
С. Радостев
ГОЛ! 1:0!
А. Дерюгин
Пас отдал
В. Солодаренко
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вг
61
Семен Бобров
ВР
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
47
Валентин Солодаренко
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
2
Михаил Петролай
ОП
13
Михаил Лямзин
ОП
20
Максим Мешалкин
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
22
Никита Киреев
ЦФ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Торпедо Вл
1
Илья Сухорученко
ВР
24
Назар Смирнов
ЛЗ
3
Никита Романенков
ЦЗ
18
Михаил Красилин
ЦЗ
33
Амир Нуруллин
ПЗ
11
Илья Жаров
ЛП
23
Владислав Агалаков
ЛВ
38
Дмитрий Зинович
ОП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
8
Артем Боровицкий
ЦП
10
Семен Радостев
АП
Главный тренер
Денис Евсиков
Динамо Вг
77
Вячеслав Беззубов
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
6
Сергей Олийнык
ОП
8
Павел Богатов
ЦП
5
Владислав Беляев
ПВ
10
Владимир Парняков
ПВ
21
Роман Куражов
ПВ
Торпедо Вл
30
Дмитрий Вялов
ВР
5
Вильдан Ермилов
ЛЗ
4
Денис Перфилов
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
88
Никита Сатаров
АП
21
Степан Фролов
ЦФ
4-2-1-1-2
61
Бобров
18
Криворучко
44
Баширов
47
Солодаренко
12
Долгов
2
Петролай
13
Лямзин
20
Мешалкин
53
Дерюгин
9
Корепов
22
Киреев
4-1-3-2
1
Сухорученко
33
Нуруллин
3
Романенков
18
Красилин
24
Смирнов
38
Зинович
25
Хохлов
8
Боровицкий
11
Жаров
10
Радостев
23
Агалаков
20
Мешалкин
5
Беляев
5
Беляев
20
Мешалкин
9
Корепов
70
Дмитрук
70
Дмитрук
9
Корепов
13
Лямзин
6
Олийнык
6
Олийнык
13
Лямзин
47
Солодаренко
21
Куражов
21
Куражов
47
Солодаренко
33
Нуруллин
5
Ермилов
5
Ермилов
33
Нуруллин
10
Радостев
88
Сатаров
88
Сатаров
10
Радостев
Остались в запасе
Динамо Вг
Торпедо Вл
77
Вячеслав Беззубов
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
8
Павел Богатов
ЦП
10
Владимир Парняков
ПВ
11
Семен Финашин
ЛВ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
30
Дмитрий Вялов
ВР
4
Денис Перфилов
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
21
Степан Фролов
ЦФ
Главный тренер
Денис Евсиков
Остались в запасе
77
Вячеслав Беззубов
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
8
Павел Богатов
ЦП
10
Владимир Парняков
ПВ
11
Семен Финашин
ЛВ
Остались в запасе
30
Дмитрий Вялов
ВР
4
Денис Перфилов
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
17
Данил Глинский
ЦЗ
21
Степан Фролов
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Главный тренер
Денис Евсиков
Статистика матча Динамо Вг - Торпедо Вл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
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