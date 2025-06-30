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Антверпен
Гленн Бейл
Новости
€ 600 тыс
Гленн Бейл - новости
Антверпен
13 июля 1995 (31)
#23 | Защитник
180 см
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Бейл покинул «Крылья Советов» после 4 лет в клубе
2025.06.30 09:35
2
«Спартак» получил большинство на 10-й минуте матча с «Крыльями Советов»
2025.05.18 13:47
13
«Локомотив» хочет бесплатно подписать Бейла
2025.05.15 18:19
Радимов назвал условие для мотивации «Крыльев Советов»: «Жду ведро раков»
2025.04.02 11:14
3
Легионер «Крыльев» планирует проехать по Транссибу
2025.01.25 23:14
1
Нидерландец из «Крыльев Советов» восхитился «Матч ТВ»: «Очень профессионально, отличные ведущие»
2025.01.25 18:02
1
Еще один игрок «Крыльев Советов» публично поддержал Осинькина
2024.10.07 22:29
3
Опубликована сборная 9-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.09.24 13:55
Бейл обратился к болельщикам «Крыльев» после второго поражения подряд
2024.07.26 22:45
3
Бейл из «Крыльев» рассказал, сколько ежемесячно тратит в Самаре
2024.06.18 17:02
Фото
Лучшие игроки первой части сезона РПЛ по версии Sofascore
2023.12.24 23:39
7
Фото
Защитник «Крыльев»: «Спартак», мы идем за тобой!»
2023.12.07 13:22
Защитник «Крыльев» Бейл объяснил, почему его не вызывают в сборную Нидерландов
2023.10.23 15:15
Фото
Опубликована сборная 10-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.10.02 20:58
1
Бейл назвал европейский город, на который похожа Самара
2023.09.20 17:26
Бейл сделал выбор между пивом Heineken и «Жигулевским»
2023.09.20 16:42
2
Нидерландский защитник «Крыльев» предположил, когда Россию вернут в еврокубки
2023.09.20 12:29
2
Видео
Определены лучшие голы РПЛ в июле и августе
2023.09.09 15:30
Агент Бейла отреагировал на инсайд Генича про ЦСКА
2023.08.29 00:18
7
Генич рассказал об интересе ЦСКА к голландскому футболисту
2023.08.28 22:58
1
Фото
Опубликована сборная 1-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.07.24 12:25
1
Защитник «Крыльев» Бейл подтвердил интерес со стороны российского топ-клуба
2023.07.24 10:59
1
Бейл: «Фролов – лучший игрок сезона РПЛ»
2023.06.10 23:34
Фото
Опубликована сборная 23-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.04.17 12:57
4
Бейл назвал условие для получения российского гражданства
2023.04.10 12:32
«Попадает мне в колено – ***»: Бейл проанализировал свой автогол в матче с ЦСКА
2023.04.05 23:05
1
Бейл извинился за автогол в матче с ЦСКА
2023.04.05 22:19
Фото
Бейл попросил фанатов «Крыльев» выбрать ему бутсы на матч с «Ахматом»: он хочет, чтобы его гол не отменили
2023.03.19 14:51
Видео
«Лучший отменeнный мяч сезона»: судьи не засчитали невероятный гол Бейла ударом через себя в матче с ЦСКА
2023.03.15 19:40
9
Бейл: «Жить в России и Нидерландах одинаково по расходам»
2023.03.04 10:10
1
2
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Реакция Бубнова на ситуацию между Соболевым и Головиным на тренировке сборной
12:12
Клубы РПЛ заинтересовались лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии
11:58
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РПЛ определила лучшего игрока сентября
11:18
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Экс-руководитель «Манчестер Сити» назвал условие для исключения клуба из АПЛ
10:59
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Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
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